Ignasi Admella: "Se irá a por todas, más jugándose en casa"

Ignasi Admella, guardameta del Zamora Rutas del Vino, señaló esta tarde en el Ángel Nieto que la contienda de mañana frente a Puerto Sagunto es "muy importante" pese a que el equipo zamorano esté en apuros ligueros y se trate de una contienda de la Copa del Rey frente a un potente rival como Puerto Sagunto. El cancerbero no dudó en afirmar que "es un partido para competir y seguir luchando contra los problemas" que los pistacho están teniendo este año y que "se irá a por todas, más jugándose en casa".

Para Admella, "un partido de la Copa del Rey siempre es importante, y más cuando es en casa". "Hay que ir con una buena actitud y creo que, tras sumar los dos puntos tan necesarios frente a Bordils, estamos en esa disposición. Creo que era una victoria fundamental y ahora tenemos que hacer también un buen papel, jugamos en casa y hay que ir a por todas", comentó el catalán horas antes de enfrentarse a Puerto Sagunto en un duelo que calificó como "importante". "Estás compitiendo contra muchas problemáticas y es un partido para afrontar esas dificultades y demostrar que somos un equipo fuerte en casa. Es hora de hacer borrón y cuenta nueva con lo que pasa, ir sumando minutos todos y sensaciones para buscar ganar e ir a por la victoria en el desplazamiento a Sarria", indicó el portero.

En cuanto a su situación personal respecto a la Copa del Rey y su inicio de temporada con el Zamora Rutas del Vino, Admella afirmó que este "por suerte" no es su primer partido en la competición del KO. "Ya he tenido ocasión de jugar otros años y sé lo que significa. Es una competición en la que te lo juegas todo en un partido y yo siempre afronto ese tipo de partidos y todos con la misma motivación: la de ayudar al equipo en lo que sea", razonó el meta, deseando "poder poner mi granito de arena" mañana y dar continuidad a su regreso a las pistas tras "un inicio de campaña que no ha sido el esperado" pero del que "se ha salido". Y es que, una lesión le privó de "coger minutos y sensaciones" para que pudiera desempeñar su función. Una labor que Admella tiene clara. " yo soy una pieza más para que el equipo logre sus objetivos. Lo fundamental es que el equipo sume y gane", afirmó.

Sin duda, el choque ante Puerto Sagunto se presenta como una contienda muy complicada para el Zamora Rutas del Vino debido a las lesiones y ausencias que sufrirá el cuadro pistacho. Un punto negativo del que Admella pudo sacar una visión optimista: "Aunque tengamos bajas, es un tema que tenemos que ir solventando poco a poco. Yo creo que la gente que no tenía minutos o esperaba no tener muchos minutos se ha dado cuenta de que tiene que aportar y está aprovechando para hacerlo. Creo que esta situación está siendo buena para el equipo por eso, creo que nos hemos dado cuenta que nos necesitamos todos y que todos tenemos que aportar. Ahora más que nunca"; concluyó.