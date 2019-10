"La gente ha vuelto a responder pese a la lluvia"

El presidente provincial de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Alfonso Fernánde Prieto, valoró ayer de forma muy positiva la respuesta que una vez más ha prestado la sociedad zamorana al llamamiento que año tras año realiza la aecc: "La carrera es un mecanismo recaudatorio que tenemos para sufragar nuestras actividades pero lo importante es que la gente haya respondido y hemos vuelto a superar la participación del año anterior aunque esta vez haya sido por muy poquito con un total de 10.200 inscritos que para Zamora es una gran cifra", aunque reconocía que ayer "el tiempo ha echado un poco para atrás a la gente que siempre se apunta en el último momento y esta vez no ha respondido por el mal tiempo que ha hecho esta mañana".

Fernández Prieto reconoce que el trabajo de organización de la carrera, cada año se lleva mejor porque "ya tenemos ya marcadas las funciones de cada uno, la Policía Municipal nos ayuda muchísimo, Protección Civil... que ya saben lo que tienen que hacer; y para los bocadillos ya está todo montado. Contamos con más de 200 voluntarios que participan y eso facilita mucho las cosas".

La Carrera del Cáncer es la actividad que más recursos genera para la Asociación aunque también cuenta con subvenciones: "Una vez descontados los gastos que genera, esperamos que nos queden libres alrededor de unos 60.000 euros", una cantidad que finalmente revierte en las tres áreas de la Asociación contra el Cáncer: "La prevención, a través de diversas campañas como la del Cáncer de Colon, campañas solares, del cáncer de mana, desayunos saludables en los colegios, entre otras; atención al enfermo, atención sicológica, el año pasado organizamos más de cien talleres de costura, inglés, club de lectura... ; y lo más importante, la investigación, 83.000 euros ha recaudado Zamora este año para la investigación que se remite a la Asociación Española a través de su Comité de Investigación", explicó Alfonso Fernández Prieto en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora.

En la propia sede nacional se reconoce el esfuerzo que la sociedad zamorana realiza en apoyo a la aecc que llama la atención si se tiene encuenta la escasa población de la provincia: "Zamora llama la atención pero en todas las provincias hay actividades parecidas porque la gente es muy solidaria con esto".

El médico zamorano se ha consolidado ya como presidente provincial y no se lamenta del importante esfuerzo personal que supone desempeñar este cargo: "Yo intento preocuparme por todo pero contamos con nueve empleados, la gerente que lleva todo el peso, los sicólogos... Yo no hago gran cosa, intento echar una mano. Me consultan todo y tengo que hablar con las instituciones pero no es un trabajo que te mate".

