Quesos El Pastor busca en Logroño la segunda victoria

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, se mostró este jueves contrariado por el partido contra Araski porque "de haberlo ganado, nos hubiéramos puesto con dos victorias a estas alturas de la temporada. No pudo ser por diversas razones y un poco de mala suerte en un tiro libre del final,pero vamos a Logroño a intentar competir ante un rival muy fuerte, con un juego interior muy duro y muy físico, y con la dirección de Roselis Silva que aunque no está en su mejor momento, es una jugadora muy contrastada y de primer nivel". El técnico asturiano del Zamarat cree que para ganar "tenemos que jugar muy físico, no darles oportunidades de tiro pues tienen mucho poderío reboteadora e interior, ser capaces de parar al dúo Dongue-Guidden, intentar que Roselis Silva no entre muchos en juego, sobre todo cuando el partido se vuelve un río revuelto con juego arriba y abajo".

Fran García quiere huir de la presión del calendario ya que el próximo rival será Perfumerías Avenida: "Desde el primer día ya sabemos lo que hay, contra rivales como estos será una victoria extra que en principio no cuenta. Salimos a competir y si ganamos nos pondríamos con 2-2 que estaría muy bien y a seguir sumando porque esta liga es muy dura y cualquier equipo te puede ganar".

La duda de Fran García es la base holandesa Laura Cornelius que sufre una tendinitis en una rodilla aunque ayer ya entrenó a buen ritmo: "Ha entrenado, no se ha quejado mucho aunque no tiene buenas sensaciones porque lleva toda la semana sin entrenar, pero en principio, cuento con ella".

Por su parte, la danesa María Jespersen aseguró en la rueda de prensa convocada ayer en el Pabellón Angel Nieto que "nadie es feliz cuando pierde pero tenemos muy buen ambiente en el equipo y eso nos ayudará a conseguir victorias". Respecto al Campus Promete, Jespersen cree que "salimos en cada partido a competir y no importa el oponente para intentar ganar".

La alero del Zamarat asegura que "estoy contenta de estar en Zamora, el ambiente en el equipo es muy bueno y entrenamos y trabajamos muy duro", y señala que el margen de mejora del equipo está en "el rebote, y hacer mejores selecciones de tiro, que es en lo que tenemos que seguir trabajando".

El Campus Promete llega a este encuentro que comenzará a las 20.45 con una sola victoria, la conseguida en Bembibre, y tres derrotas ante Clarinos, Cadí La Seu y Valencia. Jacinto Carbajal ha tomado las riendas del equipo que se sustenta sobre la base venezolana Roselis Silva, bien secundada por la croata Carmen Miloglav. En el juego interior la jamaicana Vanessa Guidden que cumple su tercera campaña en Logroño, junto a Leia Dongue que ha pasado ya por plazas de gran prestigio como son Cáceres, Gernika o Girona. Y en el exterior, Carbajal ha fichado a Ani Calvo (Ferrol), Paula Estebas, Milica Ivanovic, Adrijana Kenezevic o Maja Stamenkovic.

El Quesos El Pastor está realizando un buen comienzo de temporada pero debe mejorar todavía en varios aspectos como puede ser la escasa capacidad anotadora, la falta de adaptación de Quinn Dornstauder tras estar fuera casi toda la pretemporada, y librarse de la gran dependencia que muestra respecto a la norteamericana Brittany McPhee.

Por lo demás su rendimiento frente a equipos de potencial intermedio ha sido bueno pese a que el Zamarat es el segundo con menor presupuesto de la Liga. En este sentido, el partido de esta noche contra Campus Promete se presenta como asequible para poder sumar una nueva victoria.