Movilla no opina sobre la Selección UEFA

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se remitió este jueves a las palabras del día anterior de César Villafañe y no quiso entrar a valorar la decisión de cinco de sus jugadores de no acudir al primer entrenamiento de la Selección de Castilla y León para la Liga de las Regiones Uefa, sin embargo, sí valoró la rescisión del contrato con el jugador Julio Rodao destacando que "ha sido un gran compañero y le deseo lo mejor en Burgos porque se lo merece y espero que encuentre aquello que anhela" y sobre la incorporación de Franco Ragusa, el técnico informó que "era una posibilidad remota porque no teníamos fichas libres e incluso ya tenía previsto regresar a Chile, pero cuando surgió lo de Julio, nos planteamos cubrir esa ficha con él. Es un jugador dinámico, ya hecho, que nos va a dar unos recursos diferentes en el centro del campo y aumenta la competitividad interna. Va a ser importante en una posición en la que, con la lesión de Fran, teníamos otros jugadores pero estaríamos un poco justos en cuanto llegase otra lesión o alguna sanción".

David Movilla añadió, respecto al Virgen del Camino, el próximo rival, el sábado que "es un equipo que mantiene el bloque de la pasada campaña en el que destacan Bandera e Igor en la delantera, dos jugadores notables para la forma de juego que tienen. El otro día en Soria, el Numancia, si se te pone por delante, te puede hacer un roto porque si le dejas espacios, es muy peligroso. Nosotros nos pusimos pronto por delante e impedimos ese tipo de acciones. Con el 2-1 al final de la primera parte La Virgen tuvo una opción de empate, pero no lo consiguió y en ese campo, con los jugadores que tiene el Numancia es tremendamente complicado y no será el primer roto que hagan los sorianos como local. La Virgen, sin embargo, ha ganado a rivales como la Segoviana y fuera de casa se ha mostrado competitivo, y ha ganado al Almazán que está muy fuerte. Es un equipo con mucha experiencia, con embergadura y un nivel técnico muy elevado en un terreno de juego muy irregular, lo que es muy complicado. Destacan por un nivel técnico exquisito".

El Virgen del Camino ha ganado cinco partidos en las diez jornadas disputadas y ha sumado además un empate que le permite situarse en la novena posición de la clasificación del grupo VIII. El 6-1 encajado en la pasada jornada ante el Numancia le han relegado en la clasificación de equipos menos batidos.

El equipo que dirige Roberto Carlos mantiene más o menos el bloque del pasado año, aunque ha incorporado a Bandera, un media punta, que procede del Astorga, aunque ha jugado en el Racing de Ferrol y Ontenient; y al brasileño Igor de Souza, con un larguísimo historial en el fútbol portugués y en Segunda A y Segunda División B. La jornada en el grupo VIII comenzará mañana con otros tres encuentros: Santa Marta de Tormes-Atlético Astorga, La Granja-Numancia B y Salamanca B-SD Almazán.