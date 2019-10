Paula Domínguez "Pauleta", jugadora del Benfica: "Vestir la camiseta de España sería un sueño"

Minuto 49. Estadio João Cardoso (Tondela, Portugal). Cerca de 3.000 personas presencian la igualada final de la Supercopa Femenina entre el Braga (campeón de la Liga Femenina de Portugal) y el SL Benfica (vencedor de la Copa). El conjunto lisboeta, recién ascendido a la primera división lusa, domina las ocasiones en un choque en el que se aventura una rivalidad que va a protagonizar el próximo campeonato 2019/2020. La futbolista brasileña Darlene de Souza recupera un rebote de la defensa del Braga e intenta filtrar a la espalda de la zaga rojiblanca, que consigue volver a despejar el esférico que, a su vez, cae en los pies de Pauleta; la centrocampista del Benfica controla con el exterior y sin pensárselo un segundo saca un latigazo con su pierna derecha que manda el balón a la escuadra de la meta del Braga. 1-0 y "Las Águilas" apresan el primer título de la temporada.

Paula Domínguez "Pauleta" es una futbolista española con raíces zamorana –de hecho vivió hasta los 10 años en la capital del Duero– que a sus 22 años de edad se ha convertido en una de las estrellas de este más que prometedor SL Benfica.

–A pesar de su corta edad, su periplo hasta el Benfica ha estado protagonizado por varios clubes.

–Así es. Viví en Zamora hasta los 10 años. Comencé jugando al fútbol sala en el colegio Corazón de María, pero no era nada serio. Luego, cuando empezó a interesarme más el fútbol, me incorporé a los equipos de fútbol 7 del Amigos del Duero. En 5º de Primaria me voy a Redondela y allí juego hasta los 15 años. Es entonces cuando llego al Olivo Vigués, con el que gané tres ligas y jugué cuatro fases de ascenso a Primera. Es entonces cuando me ficha el Braga, con el que juego dos temporadas en la Liga Portuguesa hasta que el pasado curso llego al Benfica.

–Una temporada en la que consiguen el ascenso y la copa.

–Pudimos lograr todos los objetivos, sobre todo el ascenso que era prácticamente obligado. El Benfica decidió comenzar en Segunda División por respeto a todos esos equipos que llevaban tiempo intentando subir y, personalmente, creo que fue la decisión acertada ya que va en consonancia con los valores que representa este escudo.

–¿Cuál es el objetivo para este año?

–La meta es pelear por todo. Tenemos un gran equipo, el club ha apostado mucho por el fútbol femenino y la intención es poder proclamarnos campeonas de liga, que es además la única forma para poder optar a entran en el play-off de Champions. Es un objetivo ambicioso ya que hay otros equipos, como el Sporting de Braga, con mucha más experiencia.

–Desde que llegó al equipo has sido una de las indiscutibles en el once, ¿cómo se siente con este rol?

–Estoy muy cómoda desde la posición de pivote. Creo que a nivel futbolístico puedo ayudar en las tareas defensivas y ser un recurso en la salida de balón. Además, al haber jugado durante dos años con el Braga en Primera, puedo aportar ese plus de experiencia.

–El fútbol femenino está experimentando una explosión mediática en los últimos años, ¿cómo está siendo la evolución en Portugal?

–Llegué hace cuatro años y el crecimiento ha sido brutal. El impacto de los grandes clubes está siendo fundamental: Braga, Sporting, Benfica... El fútbol femenino siempre existió, pero con la visibilidad de las grandes entidades deportivas estamos consiguiendo que este deporte llegue a todas las capas de la sociedad.

–¿Está redundando este empeño los clubes principales en el nivel de la competición?

–Sin duda, pero en Portugal todavía vamos un poco lentos, porque el "boom" del fútbol femenino que se produjo años en otras ligas europeas ahora lo estamos viviendo en Portugal en el último lustro. El apoyo de la Federación está siendo crucial para el crecimiento de la liga.

–A nivel personal, ¿cuál es la meta que espera alcanzar esta temporada?

–Ganar la liga. Con el Braga no pude hacerlo en dos años y me queda esa espinita. La Copa también me ilusiona, pero la liga sería especial.

–Supongo que el gusanillo de la Selección está ahí.

–Sería un sueño. Si por algo trabajo, más allá de para conseguir alcanzar mi mejor nivel futbolístico, es para un día poder ir con España. Ojalá algún día pueda llegar.

–Creo que tiene una gran anécdota con Pauleta, el mítico delantero portugués con el que comparte apodo.

–Ya desde que jugaba en Zamora, en el Amigos del Duero, me llamaban Pauleta, pero solo después supe que existía un jugador de fútbol muy famoso en Portugal con el mismo nombre. El otro día fuimos al partido de Champions entre el Benfica y el Leipzig y allí estaba él delante de mí. Me armé de valor para pedirle una foto, porque la verdad es que me daba mucha vergüenza, y cuando se lo pido me dice: "¡Pero si tú eres Pauleta, la del gol!". Imagínate, me moría de vergüenza.