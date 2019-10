Carlos Garrote: "Estoy convencido de poder ir a Tokyo, para ello entreno"

recibió esta tarde elen la gala que tuvo lugar en elque reunió a los mejores deportistas de la región de la pasada campaña. Un galardón que le fue entregado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en un acto en el que al palista zamorano le preguntaron por su futuro más inmediato, señalando que su objetivo esy que se ve con opciones de ello.

Garrote, tras bromear con el frío que hace en el Duero a su paso por Zamora y su influencia en los éxitos que logró en 2018, señaló que este año buscaba "revalidar el título de campeón del mundo" que logró en 2018 pero que "no pudo conseguirlo" dando valor también a "haber logrado la plaza olímpica al acabar tercero, un objetivo también importante y que perseguíamos para poder culminar el ciclo olímpico con la posibilidad de ir a Tokyo".

Sobre si ha soñado mucho con aquel mágico verano de 2018 en los últimos meses, Garrote aseguró que soñó en más ocasiones "con clasificar para los Juegos Olímpicos". "Soñé más con clasificar el barco para Tokyo porque, por primera vez, optaba a una clasificación olímpica y los dos o tres meses antes del mundial fueron muy complicados", comentó, recalcando: "el reto era ganar pero también clasificarnos y estoy muy contento con ello".

En cuanto a su futuro inmediato, la intervención de Garrote se centró en la normativa olímpica que solo permite en Tokyo seis representantes a la Real Federación de Piragüismo Española pese a haber logrado ocho plazas. Una regla que el zamorano calificó como "injusta" aunque, bajo su opinión, "solo queda aceptarla" y luchar por hacerse un hueco entre los elegidos. "Era algo que sabíamos que podía pasar. No es una normativa justa porque alguien que consiguió una plaza se quedará en casa pero hay que aceptarla y pelear por ser uno de los seis mejores en la lucha que tendrá lugar este año", comentó, añadiendo: "Mi trabajo ya lo hice. Clasifiqué y soy el mejor K-1 de los últimos años, ahora toca volver a pelear en España para lograr acudir a Tokyo y en mi pensamiento está poder ganar para representar al país. Tanto mi entrenador como yo estamos trabajando ya en ello, desde hace una semana, y estoy convencido de poder conseguirlo porque, sin lo estuviera, sería mejor que no lo intentara. Me veo entre los seis mejores y remaré para intentar conseguir clasificarme para Tokyo".