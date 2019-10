"El Zamora es un súper equipo a la altura de Segunda B"

Javier Bañuelos, técnico del Mirandés B, destacó que la derrota de su equipo ayer obedeció a "algo natural" pues se enfrentaron a "todo un equipazo" y su guerra "empieza a partir de esta jornada".

"Hay cosas que mejorar pero esta no es nuestra guerra. Los chicos están bien, están haciendo un buen trabajo pero hemos tenido un calendario duro y es cierto que los resultados no han sido del todo positivos. El Zamora es un equipazo, a la altura de Segunda B, y nuestra guerra es otra a la suya e inicia después de esta jornada con un calendario en el que ya no valdrán excusas", comentó reconociendo que el 3-0 "terminó de romper el partido" si bien en el tramo final "se puso ímpetu y coraje" y al inicio su equipo "estuvo bien plantado tratando de aguantar y de crear alguna oportunidad", momentos positivos que "contrastaron con otros como la lesión de Hassane".