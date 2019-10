Quesos El Pastor y Araski quieren la segunda victoria

El Quesos El Pastor tendrá esta mañana (12.30 horas) en el Pabellón Angel Nieto una buena oportunidad para dar un salto a la zona tranquila de la clasificación ante el Araski que le visitará contando también con una sola victoria en su casillero. Tras los partidos contra Girona y Lugo, el Zamarat necesita recuperar la eficacia anotadora que mostró durante la pretemporada tras los 31 y 46 puntos logrados en esos dos encuentros.

Fran García reconoce el problema que acucia a su equipo y ha pedido a sus jugadoras mucha más concentración durante los 40 minutos, al tiempo que reconoce que el problema viene de la falta de trabajo en equipo y la solución, pasará por la confianza. Una supuesta dependencia de Brittany McPhee puede ser otra de las cuestiones a estudiar: "En equipos como el nuestro, una jugadora americana siempre tiene que aportar muchos puntos, y el problema que tenemos es que McPhee no los está aportando salvo en la segunda parte de Lugo. Pero el verdadero problema es que el resto de las jugadoras no están metiendo y así es muy difícil por muy bien que estés defensivamente".

El Araski ha realizado una importante inversión esta temporada en jugadoras españolas de muy buen nivel, a las que ha sumado hace unos días a Ashia Sutherland, que ya ha jugado en Gernika, y el fichaje de María Asurmendi le dan un plus importante para estar luchando por play off y Copa. Las opciones pasan por mejorar en ataque y no atascarnos porque ellas defienden duro. Tendremos que trabajar el ataque y ser capaces de defender el lanzamiento exterior y las penetraciones del otro equipo".

El encuentro será una buena oportunidad para volver a ver en Zamora a tres ex jugadoras del equipo naranja como son la holandesa Natalie Van den Adel, la madrileña Laura Quevedo o la mozambiqueña Tamara Seda. Además Madelen Urieta ha formado una gran línea exterior con María Asurmendi, Izaskun García y Tania Pérez; a las que se suman en el juego interior Laura Pardo, que realizó una gran temporada pasada, y Raquel Carrera, la gran promesa junior cedida por el Valencia.

El equipo al completo viajó ayer a Zamora con el objetivo de lograr la segunda victoria del curso, antes de recibir a las campeonas de Liga en Mendizorrotza el próximo sábado a las 18:30 horas.

Todos los partidos de esta jornada se disputarán hoy domingo en una jornada que no parece que vaya a deparar grandes sorpresas. Avenida visita a un La Seu que ha comenzado muy fuerte, Girona recibe a Ensino y Valencia tampoco tendría que encontrar muchos problemas ante Campus Promete, el próximo final del Quesos El Pastor.