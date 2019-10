"Competimos pero los errores nos lastraron"

Leo Álvarez, técnico del Zamora Rutas del Vino, no dudó en señalar que la sensación que le dejaba el choque era "un poco la siempre" cuando se trata de analizar un partido fuera de casa. "Hemos competido bien, hasta el final, pero con eso no basta fuera de casa. Fuera hay que hacer un partido perfecto para sacar algo y hoy no lo hicimos", resumió el leonés, apostillando: "Hicimos acciones de mérito, tuvimos minutos muy buenos y, en defensa, pudimos controlarles durante mucho tiempo pero las pérdidas de balón y los errores nos lastraron. Esos fallos no nos dejaron ponernos por delante". En cuanto a la posible fatiga por la falta de efectivo y su influencia en esos fallos, Álvarez destacó que "quizá haya faltado gasolina para decidir mejor pero se ha rotado bastante. Ha pesado más nuestro porcentaje de lanzamiento ante un Teucro que cometió menos fallos".