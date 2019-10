España busca un triunfo ante Noruega que le meta en la Eurocopa

La selección española de fútbol intentará mantener su impecable racha en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020 en su visita de hoy (20.45 horas/La1) al Estadio Ullevaal donde le espera una Noruega mucho más necesitada y con el liderazgo de Martin Odegaard.

El billete para el torneo continental del año que viene está muy bien encarrilado para los de Robert Moreno, de momento con pleno de victorias en sus seis anteriores partidos. El pase definitivo se podría producir incluso en Oslo, pero además de sacar un triunfo que no se antoja sencillo, el combinado nacional necesitaría que Rumanía no gane en su visita a las Islas Feroe o que pierda Suecia en La Valeta ante Malta. Ambos casos parecen poco probables, pero no tanto que la triple campeona de Europa inicie su gira por Escandinavia con otro alegría que la refuerce en un liderato para el que a falta de cuatro partidos, los dos últimos (Malta y Rumanía) en casa, tiene una ventaja de siete puntos sobre los suecos, a los que visita el martes en el Friends Arena, donde ya quiere depender exclusivamente de sí misma.

El dominio de la selección en esta fase ha sido bastante solvente, pero Noruega ya se mostró bastante incómoda cuando los dos equipos la abrieron en Mestalla a finales de marzo, escenario de la única derrota en esta fase de los noruegos. Entonces, un penalti de Sergio Ramos terminó por dar una trabajada victoria por 2-1 ante un rival que quiere seguir aspirando a uno de los dos billetes directo por los que pugna con Suecia y Rumanía, que le sacan dos y un punto respectivamente. Precisamente, el capitán del combinado nacional será uno de los protagonistas del duelo. Salvo sorpresa mayúscula, el de Camas, apercibido para el siguiente duelo, jugará su partido número 168 como internacional.