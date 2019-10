Movilla: "Tenemos más potencial que el año pasado"

"Estamos cerca del equipo que queremos ser, cerca del Zamora de la pasada temporada. Estamos viendo unos niveles de desarrollo similares a los del pasado curso en un plantel mucho más vertical. Este Zamora tiene más potencial". El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se desmarcó ligeramente de su comedido y siempre prudente discurso para elogiar el trabajo realizado por el grupo que dirige y ofrecer un espaldarazo a una plantilla que está realizando un inicio fulgurante de liga.

El técnico vasco se pronunció en este sentido durante la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Ruta de la Plata ante el Mirandés B (18.00 horas), colista y único conjunto que todavía no conoce lo que es la victoria.

A pesar de estos antecedentes, el entrenador rojiblanco no se confía de cara al encuentro de mañana y se deshizo en elogios para con la plantilla del filial burgalés: "El Mirandés tiene varios jugadores del medio para arriba, sobre todo en las bandas, que hay que tener muy en cuenta: Lucas Silva, Rodri, Ibra (con 5 goles en 9 partidos) e Iván. Atrás les está costando, pero en la delanteras tienen grandes jugadores, por lo que es importante que el partido no tenga dos direcciones".

Y es que David Movilla considera que esta campaña el Grupo VIII ha dado un salto de calidad: "Estuve esta jornada en Miranda y Aranda y me está sorprendiendo el nivel del grupo. Estoy disfrutando porque el nivel competitivo ha mejorado y eso es positivo para el grupo y para nosotros. En el caso de que juguemos play-off de ascenso llegaremos más y mejor preparados".

Preguntado si ante el Mirandés entrarán jugadores que están teniendo menos minutos debido a la entidad del rival –el cual tan solo ha conseguido sumar tres puntos– Movilla explicó que el once estaría compuesto por aquellos hombres que "sean más adecuados para el contexto del partido". "No enfoco ninguna alineación en función del nivel del rival, todo tiene un sentido táctico", precisó el entrenador vasco.

En esta misma línea Movilla también se pronunció sobre el rendimiento de algunos jugadores que no suelen ser de la partida y que apesar de ello cuando han jugado han cosechado grandes números (como es el caso de Sergio García o Valentín): "Al cuerpo técnico no nos sorprende el rendimiento porque les vemos entrenar. Todos los jugadores están ofreciendo un nivel de compromiso muy alto y es algo que me hace estar muy feliz. No obstante, yo no tengo el concepto de más o menos habituales", detalló el director técnico del Zamora CF.

Enfermería

En el apartado de lesiones, Movilla destacó que el portero Lluís Andreu no estará disponible para el equipo hasta la semana que viene por un problema muscular.

Por su parte, Ignacio Anzola no jugará hasta formalizar definitivamente su documentación.