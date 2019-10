Salamanca B se sitúa colíder tras vencer en Tordesillas

El Zamora CF mantiene el liderato una jornada más a pesar de no haber jugado. La formación rojiblanca estaba obligada a descansar (debido a que la liga la componen 21 equipos) y podía perder el liderato si el Burgos Promesas conseguía imponerse en Palencia al Cristo Atlético. Finalmente no fue así y los burgaleses no consiguieron pasar del empate a cero.

Y si bien es cierto que los de David Movilla mantienen el primer puesto, lo hacen con la compañía del Salamanca B. El filial charro venció 0-2 en Tordesillas y se sitúa colíder junto al Zamora. Los goles a favor del Zamora son los que le permiten mantener la primera plaza, pero empatando a puntos (22) con los salmantinos, mas es cierto que con un partido menos que estos últimos.

Otro de los grandes beneficiados de la novena jornada fue el conjunto de la Gimnástica Segoviana, que se impuso al Atlético Bembibre en casa de estos 0-2 y consigue ascender hasta el tercer puesto, a un punto de Zamora y Salamanca B y empatada con el Burgos Promesas a 21 puntos.

Precisamente los burgaleses han sido uno de los "perdedores" de esta jornada, ya que tenían a tiro el liderato. No obstante, el conjunto naranja se vio en muchas dificultades ante un Cristo Atlético que batalló hasta el final para hacerse con la victoria. Los palentinos se mantienen en mitad de la tabla, décimos, con 12 puntos.

La sorpresa del Grupo VIII la dio el Almazán, que consiguió imponerse en El Montecillo 1-2 a un Arandina que no le está saliendo nada este inicio de temporada en Tercera División.

Los burgaleses, que jugaron el play-off de ascenso a 2ªB la pasada campaña, llevan tan solo 13 puntos en 8 partidos. Desempeño que les ha valido caer a la novena posición a 8 puntos del ascenso.