Movilla: "Estamos cerca del Zamora de la pasada temporada"

El Zamora CF, que sale reforzado de la liga de descanso tras haber mantenido el liderato, recibe este domingo al Mirandés B, colista de la liga y único equipo que no conoce la victoria de todo el Grupo VIII de la Tercera División. Los rojiblancos no quieren caer en la trampa de la relajación y encaran este partido como cualquier otro hasta el momento.

David Movilla, que compareció en rueda de prensa, no quiso desligarse de su habitual mensaje y explicó que el Mirandés es un conjunto "con mucha calidad, sobre todo de medio campo para arriba, y que cuenta con jugadores de elevado talento como son Lucas Silva, Rodri, Ibra e Iván". "No sé si va colista", también confesó, de forma sorpredente, el entrenador rojiblanco. Preguntado por si un enfrentamiento contra el colista obliga más si cabe el deber de victoria por parte del Zamora, el técnico vasco contestó que la plantilla afronta todos los encuentros "con la intención de ganar" y que si no se logra "el lunes seguirá siendo lunes".

Por otro lado, Movilla quiso recalcar que "este Zamora está cerca de alcanza niveles de desarrollo del Zamora de la pasada temporada". Unas declaraciones que contrastan con sus análisis de jornadas pretéritas, en las que siempre había puesto una gran distancia entre ambos conjuntos; un cambio de parecer que se encargó de recordar el vasco.



Parra

El lateral derecho Carlos Parra también compareció ante los medios de comunicación. El jugador también quiso mostrar su respeto respecto al rival de este domingo: "No hay rival inferior. El Mirandés viene a ganar como el resto de equipos a los que nos enfrentamos. Será un partido difícil en el que deberemos minimizar las virtudes del rival", las cuales a juicio del defensa corresponden a las de cualquier filial: "Esperamos un equipo muy intenso, que trabaja durante 90 minutos y que seguro que vienen motivados para sacar un gran resultado en el Ruta de la Plata".

El jugador rojiblanco también valoró su inico de curso, en el que ha jugado todos los minutos: "Me encuentro muy feliz en Zamora y en lo personal estoy contento por contar con tantos minutos siendo un recién llegado. Se están cumpliendo todas mis expectativas".