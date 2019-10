Quesos El Pastor quiere olvidar a Girona hoy en Lugo

El Quesos El Pastor intentará olvidar definitivamente la decepcionante actuación del pasado sábado contra el Uni Girona en el partido que esta noche jugará en el Palacio de los Deportes de Lugo contra un Ensino que no está teniendo un buen comienzo de liga pese a la indudable calidad de su plantilla. En el equipo naranja, es de esperar que continúe el proceso de adaptación de la canadiense Quinn Dornstauder que ya jugó contra Girona pero su pretemporada no ha hecho más qe comenzar tras su estancia en la Copa América con la selección canadiense. Por lo demás, el resto de las jugadoras se encuentran en plenitud de condiciones y lo lógico es que esta noche volvamos a ver en Lugo al equipo que asombró durante la pretemporada y que se deshizo del IDK en el Open Day.

Fran García señaló ayer en rueda de prensa que "vamos a ver si somos capaces de sacar adelante un partido que sería muy importante para nosotros aunque sea contra un rival con bastantes nombres importantes dentro de la Liga y que todavía no ha ganado ningún partido, lo que será un extra más para intentar lograrlo ante su público". Fran García reconoce que el partido de pretemporada en el que el Quesos El Pastor ganó con suficiencia al Ensino no se puede tener en cuenta: "Las pretempopradas son preparación, pruebas, acondicionamiento físico y no tienen nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en Lugo, Tendremos que empezar de cero totalmente contra este rival".

El entrenador del Quesos El Pastor asegura que el Ensino es un equipo "físicamente muy fuerte, con varias jugadoras que juegan muy bien cerca del área y son poderosas en el rebote. En el exterior tiene jugadoras con buena mano como Ainhoa López, Laura Aliaga o Fiona ODwyer que nos pueden hacer daño desde la línea de tres puntos si no estamos atentos" y añadió el técnico asturiano que "tenemos que imponer nuestro estilo, en el que llevamos trabajando desde el principio, poniendo un ritmo alto de partido desde la defensa e intentar no parar el balón, jugar en velocidad tanto en cinco contra cinco como en transición".

Respecto al regreso de Quinn Dornstauder, Fran García aseguró que "está un poco perdida todavía porque estuvo aquí diez días, pero luego se marchó y no ha parado de viajes, de cambios de horarios...tiene que adaptarse de nuevo, casi como empezar de cero. Pero yo confío mucho en ella, pero hay que ser pacientes por estas circunstancias que ha tenido".

El entrenador del Ensino, Juan Necega, tiene las dudas de las exteriores Starr Breedlove y Kalys Loyd, ambas lesionadas.

Ha conformado un potente equipo en el que figuran cinco ex jugadoras del Zamarat como son Ainhoa López, Breedlove, Aliaga, Sandra Stanacev y Shereesha Richards, bien conocidas por la afición naranja. Pero también ha incorporado el Ensino a otras jugadoras muy contrastadas en nuestra liga, comenzando por la internacional Beatriz Sánchez que regresa de Girona, Atonye Nyingifa que cumple su segundo año en Lugo, Fiona Odwyer que lleva tres temporadas en el primer equipo gallego o Brittany Miller (Bembibre, Gernika, Mann Filter y Ensino).