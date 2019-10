Messi: "Tuve en la cabeza largarme de España"

El delantero y capitán del FC Barcelona, Leo Messi, tuvo "en la cabeza" dejar España en contra de su voluntad cuando tuvo que ir a juicio y fue imputado por haber presuntamente defraudado unos cuatro millones de euros a Hacienda, por sentirse "muy maltratado" por el fisco y la sociedad española, mientras que, por otro lado, reconoce que llegó a pensar que Neymar acabaría en el Real Madrid si no regresaba al conjunto catalán.

"En esa época tuve en la cabeza el largarme, no por querer dejar el Barça sino por querer dejar España, sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más aquí. Varios equipos estaban ahí pero no tuve ninguna oferta especial porque los clubes sabían de mis ganas de seguir en el Barça, pero eso iba más allá", aseguró Messi este miércoles en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press.

El argentino remarcó que en ese momento estaba "cansado". "En 2013 ó 2014, cuando empecé a tener el problema con Hacienda y todo lo que salía, fue muy difícil para mí y para mi familia. La gente no sabe lo que es, lo que pasaba, y escucha de oído y habla y opina y un sector de la prensa pensó eso también. Se ensañaron e iban con todo a por mí, y fue duro", apuntó.

El caso terminó con un pago voluntario por parte del jugador de 10 millones de euros a Hacienda, más de lo que presuntamente había defraudado por no pagar impuestos de sus derechos de imagen. Pero, quizá, esa operación estuvo cerca, según reconoció Messi en esta entrevista, de acabar con su carrera en el Barça.

No fue así, y siguió en un equipo blaugrana con el que conquistó en 2015 otro triplete, con Luis Enrique, como el que logró en 2009 con Pep Guardiola. El de Rosario no duda de que el de Santpedor es el "mejor" entrenador que ha tenido, seguido "muy de cerca" por el asturiano.

No obstante, el '10' cree que el equipo ha dejado escapar "muchas oportunidades" de ganar más Ligas de Campeones. "Creo que sí, que dejamos escapar muchas oportunidades y podríamos haber tenido alguna 'Champions' más en este tiempo, pero no fue así y no lo demostramos ni lo hicimos", opinó.

No ganar más Champions, "una decepción"



En este sentido, considera que, "lamentablemente", hace mucho tiempo que no ganan la 'Champions'. "Me decepcionaría el estar otro año sin ganarla. Es el objetivo de todos, volver a ganarla y traerla a casa", se sinceró al respecto.

Para ello, para volver a reinar en Europa, cuentan con un Ernesto Valverde al que apoya y en el que confía, y también con una plantilla "con grandes jugadores como para optar a todo". "Es mi idea y la de todos conseguir títulos. Y es lo que la gente también quiere", afirmó. "Estos últimos años siempre tuvimos un proyecto ganador y fue nuestra culpa el quedar eliminados en la 'Champions', no del proyecto ni del entrenador, únicamente culpa nuestra", aceptó.

En la plantilla, como principal refuerzo del pasado verano, está un Antoine Griezmann del que Messi espera lo mejor, advirtiendo que "es mentira" que él no quisiera al francés. "Ya lo dije el primer año que se quiso traerle. Queremos a los mejores jugadores, es uno de ellos, y nunca tuve inconveniente con que viniera", remarcó el blaugrana.

Miedo a ver a Neymar en el Real Madrid



Por otro lado, Messi, preguntado por Neymar y la operación fracasada de recuperarle este pasado verano, fue sincero y reiteró que quería verle de nuevo de blaugrana, y que tuvo miedo de que finalmente pudiera acabar vestido de blanco en el Real Madrid. El brasileño sigue en el Paris Saint-Germain pese a que el argentino opina que se arrepiente de haber ido al equipo parisino.

"Quería a 'Ney' aquí, a nivel deportivo es de los mejores, desequilibrante y distinto, y tenerle sería tener más opciones de conseguir los objetivos. Pero no sólo se le miraba la parte deportiva sino por lo que le rodeaba, por haberse ido y habernos dejado en esos momentos", puntualizó.

"Pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía aquí se iba al Real Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir. Lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y creía que Florentino y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo. No descarto que vaya allí, tampoco que venga al Barça porque según dijo el presidente quedó la puerta abierta", confesó el argentino.

El '10' dejó claro, eso sí, que no fue en contra de la actual Junta Directiva cuando dijo que no sabía si el club había dado todo por ficharle. "No lo dije por tirar un palo a la directiva o jugar en contra de ellos, fue porque no estuve en las negociaciones. No me corresponde a mí, aunque haya gente que diga que yo ficho o echo a gente", zanjó.