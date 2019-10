Montoliú: "El partido contra Ensino en Benavente fue irreal"

La capitana del Quesos El Pastor, Marta Montoliú reconoció este martes que en el partido del pasado sábado contra Uni Girona "no estuvimos acertadas pero después lo he pensado en casa que siempre hay partidos así y si tiene que ocurrir, que pase contra uno de los grandes y que no sea este miércoles contra rivales más directos como puede ser Ensino Lugo. Hay que mejorar y más al ser el primer partido de la Liga en casa pero el público nos animó, y sabemos que fue algo extraordinario y esperamos que no vuelva a pasar".

Montoliu no cree que haya ningún partido fácil en la Liga: "Todos van a ser difíciles y competidos. Vamos con muchas ganas de cambiar la situación del sábado contra Girona, vamos a competir y a sacarlo adelante. Tenemos que saber que el partido de pretemporada contra Ensino Lugo no fue real, se vio ya a nivel de intensidad. Físicamente, nosotros estábamos un nivel superior a ellas y se notó. El de este miércoles será un partido nuevo, como el de vuelta contra IDK no va a ser el mismo cuando juguemos aquí, o el de Girona cuando vayamos allá".

La jugadora catalana del Quesos El Pastor cree que una de las claves del partido contra Ensino (20.30 horas/Teledeporte) será "ser fuertes en defensa y correr, no parar el balón, jugar en equipo. Tenemos que ser sólidas atrás y correr, que nos faltó en Girona y en la primera parte contra IDK".

Pese a los buenos resultados conseguidos hasta el momento, Montoliú cree que todavía le queda a este equipo completamente nuevo mucho que mejorar: "Somos todas nuevas pero cada una sabe lo que puede aportar y cada una conoce lo que puede aportar cada compañera. Estamos aún conociéndonos para saber donde cada una puede tener más oportunidades de anotar o aportar".

Marta Montoliú se muestra muy satisfecha de la decisión tomada de jugar en el Zamarat: "Estoy muy contenta, y se lo he dicho a mi familia y amigos, el club me ha tratado muy bien desde el primer momento. Murió mi abuelo nada más llegar y no me pusieron ningún problema, han estado muy pendientes de mi y la verdad es que estoy muy agradecida. También estoy muy contenta con mis compañeras, ya lo comenté en mi presentación, lo que es más importante para mi son las personas y después las jugadoras, y a nivel personal, este equipo es espectacular, y de jugadoras también, trabajamos mucho y se ha visto cómo hemos llegado físicamente y como trabajamos día a día".