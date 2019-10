Saulo: "Hemos llegado hasta donde han dado las fuerzas "

El entrenador del Innova Chef, Saulo Hernández, mostró una versión mucho más expresiva y exaltada en la banda de lo que tiene acostumbrados a jugadores y afición. Lejos de su mesura habitual, el técnico zamorano imprimió la misma intensidad en sus órdenes de lo que esperaba que se reflejara en la pista. Y así fue.

Hernández comentó tras el partido que la derrota fue una consecuencia lógica del desgaste físico que el CB Zamora acumula esta semana tras jugar tres partidos y realizar un viaje de ida y vuelta a Algeciras.

"Hemos llegado hasta donde nos han dado las fuerzas. Todo lo que hemos entrenado nos ha salido en la primera parte, que hemos finalizado siete arriba, pero contamos con una rotación corta y no he podido hacer otra cosa que felicitar a los jugadores. Soy consciente de que en el deporte profesional solo vale ganar y es lo que llena los pabellones, pero yo siempre he opinado que hay mucho más y hoy lo hemos visto; estos jugadores vienen de jugar tres partidos y los últimos diez minutos de encuentro se los han pasado corriendo sin parar", analizó el entrenador azulón.

Preguntado por las incorporaciones que faltan Saulo Hernández detalló que el equipo está a la espera del exterior Bryce Canda –"esperamos para el próximo partido en casa pueda estar con nosotros,"– y dos fichajes que no tienen fecha: "El pasado curso seguimos fichando hasta febrero, estamos a la espera de que se abra una ventana de oportinidad en el mercado".

Hernández no quiso adelantar nada, pero no descarta que los fichajes sean jugadores interiores con presencia en la pintura: "en el baloncesto los kilos son como los goles en el fútbol", sentenció.