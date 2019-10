Duelo de altura para Desguaces Casquero

El Desguaces Casquero viaja hoy por la mañana hasta la provincia de A Coruña, concretamente a la localidad de As Pontes, para enfrentarse al que muchas quinielas apuntan como favorito junto a los de Chema Sánchez, O Esteo FS. Partido que copará la atención de muchos aficionados y que comenzará a partir de las 12 de la mañana.

El conjunto gallego cuenta con una plantilla con jugadores con mucha experiencia no solo en la categoría sino en Segunda División o incluso en la máxima categoría nacional como es el caso de Jacobo, ex de O´Parrulo. Aunque no ha comenzado de la mejor forma posible, un empate y una derrota en las dos primeras jornadas, superaba con solvencia 2-8 al Domotec FS en el ultimo encuentro demostrando su potencial ofensivo antes de recibir a los actuales campeones, que la temporada pasada se llevaba los tres puntos del feudo gallego (3-6).

Manu Cossio, segundo entrenador del Desguaces Casquero y un hombre que conoce el futbol sala gallego, considera que el equipo benaventano visita la cancha más difícil de la categoría y posiblemente a la mejor plantilla de la liga. Si bien, el técnico gallego asegura que el Desguaces Casquero tendrá sus opciones de lograr el triunfo en As Pontes.

Respecto a los disponibles para el encuentro, Chema Sánchez deberá rellenar la convocatoria de 12 con un juvenil ya que Sergio Simón no estará por un esguince en su tobillo izquierdo, siendo también baja Dani Martín, aún recuperándose de su operación de oído, y Dani Simón.