El Madrid debe ganar al Granada para irse líder al parón

"En el Real Madrid no hay derecho a fallar ni a tener ningún problema", afirmó ayer un Zinedine Zidane poco preocupado por las críticas vertidas sobre Thibaut Courtois y más centrado en que su equipo venza hoy (16.00 horas) al Granada en el Santiago Bernabéu. Un triunfo que permitiría al conjunto blanco llegar al próximo parón de selecciones como líder y, a la vez, atenuar el mal estar de la afición por un nuevo tropiezo en Liga de Campeones ante el Brujas.

"Courtois es fuerte, sabe que debe asumir las críticas", explicó Zidane sobre el meta belga tras sus fallos en competición continental, aseverando que en el club madridista no se tiene "derecho a fallar ni tener ningún problema". "Injusto o no, es lo que hay y él lo sabe", aseveró el galo antes de restarle peso a su papel en el empate ante sus compatriotas. "No es el único responsable de nuestros primeros malos 45 minutos el miércoles", señaló un técnico que debe encontrar a los principales "culpables" para no correr la misma suerte ante el Granada.

Con esa idea, Zidane alterará hoy el plan respecto al que trazó el miércoles para buscar deleitar al Santiago Bernabéu con un buen encuentro de su equipo. Un objetivo que buscará con las bajas seguras de Mendy y Nacho en el lateral izquierdo, donde también ha caído lesionado a última hora Marcelo, que ha recaído de su anterior lesión. Incidencia que obligará a Zidane a improvisar y situar a Militao, con experiencia en esa demarcación en su paso por el Oporto, el carril zurdo. Y no será la única novedad en el once. Fede Valverde tiene opciones de ser titular, mientras que James y Bale, ausentes por molestias en Liga de Campeones, también podrían jugar de inicio.

Enfrente, un Granada que viaja sin nada que perder a Madrid y que buscará seguir ahonando en la herida europea del líder pese a las bajas de Quini, Alex Martínez, Lozano, Yan Eteki y Fede Vico.