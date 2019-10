El CD Benavente busca la redención ante Peñaranda

El empate en los últimos minutos ante el CD Fabero la pasada jornada dejaba un sabor de boca amargo en los jugadores y afición tomatera. Una victoria que parecía segura finalmente se tornó en un empate que condena al CD Benavente a la zona media de la tabla con 5 puntos. Su rival para el día de hoy, el CD Peñaranda ocupa la sexta posición. Lo que a priori se podría traducir como un partido desigual o un rival superior, es en realidad un encuentro parejo ya que se encuentra únicamente un punto por encima de los benaventanos. Un conjunto, el salmantino que llega tras caer por la mínima ante el Béjar Industrial, pero que previamente había conseguido endosarle 7 goles al Universidad de Valladolid, ambos equipos a los que ya se ha enfrentado el CD Benavente sin conseguir buenos resultados.

Para el entrenador benaventano, el partido de esta tarde (17:00 horas) es fundamental para cambiar la dinámica de las últimas jornadas. "No se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar" apuntaba Santi Redondo.. Una jornada, la segunda consecutiva en el Luciano Rubio para la que el entrenador recupera efectivos.