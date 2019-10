Ana Peleteiro concluye sexta en la final de triple salto

La venezolana Yulimar Rojas volvió a rozar el récord mundial de triple con un salto de 15,37 metros y la holandesa Sifan Hassan, envuelta en la polémica por su pertenencia al grupo del suspendido entrenador estadounidense Alberto Salazar, completó su doblete en los Mundiales con el oro en 1.500 una semana después de ganar la final de 10.000.

El récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (15,50) volvió a tambalearse ante los embates de Yulimar Rojas, que este mismo año acuñó en España, hace un mes en el mitin de Andújar, la segunda mejor marca de la historia (15,41).

Era el segundo título mundial consecutivo para la venezolana, que se hizo acompañar en el podio por la jamaicana Shanieka Ricketts, plata con 14,92, y la colombiana Caterine Ibargüen, campeona olímpica, que en una temporada difícil en el plano físico se alzó con la presea de bronce con 14,73.

El clásico del triple salto mundial, Rojas-Ibargüen, iluminaba la penúltima jornada de los campeonatos y la española Ana Peleteiro, campeona de Europa en sala, se sumó a la fiesta junto a la venezolana, su compañera de entrenamientos en Guadalajara.

El momento dulce de la discípula de Iván Pedroso, que ha ganado siete de sus nueve competiciones este año y en cuatro de ellas ha superado los 15 metros, le concedía fundadas esperanzas de igualar a Ibargüen, a la cubana Yargelis Savigne y a la rusa Tatyana Lebedeva como doble campeona del mundo.

Ibargüen, atleta mundial de 2018, llevaba un año más complicado, sobre todo desde su lesión en los Panamericanos de Lima y no saltaba triple desde el 11 de julio, cuando sólo fue sexta en Mónaco.

"Mejoro lo de Londres, es un buen puesto, pero me quedo con un sabor agridulce. No pienso en el pasado, cada competición es distinta, las condiciones, cada cosa cambia... He intentado dar lo mejor, no es que esté triste por el puesto, tuve buenas sensaciones, pero luego en competición noté el mes por el que he pasado", dijo Peleteiro a Teledeporte.

"Supongo que el hecho de ser una temporada tan larga me habrá pasado factura. Hay que analizar todo bien para saber cómo atacamos el año que viene. No pude hacer los impulsos ni los apoyos como quería", añadió al ser preguntada por su reciente lesión.

Sin embargo, Peleteiro destacó su evolución. "Cada año estoy más cerca del podio mundial. Analizando todo ha sido un buen año, ha aprendido muchísimo y me he conocido más de lo que me conocía. No sólo hay que quedarse con las marcas y con los récords", agregó.