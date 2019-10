El ala-pívot Ryan Nicholas ya está en Zamora

Extenuado por el "jet lag" (desfase horario) el estadounidense Ryan Nicholas acudió a la rueda de prensa previa al partido de LEB Plata de este domingo (Innova Chef-UBU Tizona,17.00 horas) para ser presentado oficialmente como nuevo jugador del CB Zamora. Junto a él su entrenador, Saulo Hernández, fue el encargado de presentar a un baloncestista del que destacó su experiencia y veteranía.

Este ala-pívot de San Francisco, de 28 años de edad, cuenta con varias temporadas a sus espaldas en Alemania, Lituania, Luxemburgo y España (donde jugó con el Palma de Mallorca en la liga LEB Oro). Se caracteriza especialmente por su conocimiento del juego, liderazgo sobre la cancha y dureza en tareas defensivas. El técnico del Innova Chef advirtió que, a pesar de su condición de jugador estadounidense, no se trata del típico jugador "espectacular de 40 puntos por partido", sino que es un ala-pívot que "aporta tranquilidad sobre el parqué" y que hace mejor a sus compañeros. "No estamos acostumbrados a jugadores tan experimentados y que Ryan esté aquí en Zamora con nosotros es un verdadero lujo", especificó Saulo Hernández. El técnico también detalló que Nicholas no entrará en la convocatoria para el choque de mañana.

Por su parte, el jugador explicó que desde el momento que llegó a la capital del Duero "las sensaciones han sido muy buenas" y destacó que había podido ver a "un grupo que disfrutaba jugando al baloncesto".

De cara al partido de este domingo ante el UBU Tizona Burgos (Ángel Nieto, 17.00 horas), Saulo Hernández quiso especificar que la victoria sobre este mismo conjunto en pretemporada fue una mera anécdota: "Es un plantel con jugadores muy veteranos, que entienden la pretemporada como un mero periodo de preparación y que para nada encararán el encuentro de este domingo de la misma manera. Hemos de ser sinceros y, al igual que con Cantabria Estela, si vamos a jugar a cuál de los dos conjuntos es mejor, ellos son mejores y es así. Nuestro objetivo es presentar un partido complicado, similar al de la primera parte ante el Estela y llevar el choque a un marcador corto".

Por último, el técnico de la escuadra azulona puso en valor la victoria del pasado miércoles ante el Algeciras: "Ha sido una victoria súper importante a pesar de que haber sucedido en la jornada tres; todo indica que Algeciras se encontrará en los puestos de descenso y, dado que nuestro objetivo es evitar bajar de categoría, una victoria sobre ellos es crucial para nuestra temporada".

Bryce Canda

Tras la llegada de Ryan Nicholas, ya solo falta la incorporación del escolta Bryce Canda, quien todavía se halla tramitando la documentación para poder viajar a España. Su llegada, según informan desde el club, no debería retrasarse "más de dos semanas".