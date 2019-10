Movilla: "La gente está encantada con lo que transmite el equipo"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla aseguró ayer en rueda de prensa que la visita al Numancia B "puede ser" la salida más coplicada porque "sus datos son inequívocos independientemente de las opiniones, 24 partidos sin perder en casa, 48 goles a favor, 6 en contra... Sus números hablan por si solos". Movilla sigue huyendo de las euforias y pese a la marcha vertiginosa que lleva su equipo insiste en que "estamos en Tercera División, en el grupo 8 y vamos a seguir estando aquí hasta junio, por lo menos.

Una de las señas de identidad de este equipo es la humildad, a la hora de afrontar todos los partidos contra todos los rivales y gracias a ello, estamos consiguiendo los resultados. No tengo ninguna duda de que los seguiremos afrontando con toda la humildad". El técnico vasco insistió respecto a los elogios que el equipo recibió el pasado domingo de la masa social tras golear al Real Avila que "no sé lo que opinan todos los socios aunque el día que jugamos contra el Becerril fui al centro a cenar y cinco o seis socios con los que me crucé, me felicitaron por el buen partido que habíamos hecho aunque tal vez los que no estén tan de acuerdo no me lo digan. Fue el único baremo que tuve. Yo percibo que la gente está encantada con lo que transmite el equipo y hay un dato inequívoco como es el que se haya batido el récord de socios y que la gente está entusiasmada con el equipo. Creo que todos los zamoranos queremos ver al Zamora en Segunda B, y para eso tenemos que hacer muy bien las cosas. Todos queremos ganar en Soria y que el equipo siga rindiendo bien".

David Movilla compara al Numancia B de esta temporada con el de la pasada destacando que "ha perdido jugadores importantes pero ha fichado a los mejores sub 23 del grupo: al mejor de la Arandina, de la Segoviana, al mejor del Cristo Atlético, al mejor del Tordesillas... ha fichado a jugadores que seguíamos desde aquí, y han subido dos chavales del juvenil que quedó campeón en un grupo en el que estaba el Athetic de Bibao o la Real Sociedad. Me gusta el perfil de jugadores que tienen y sus números hablan por si solos".

El técnico espera mañana un partido bastante táctico: "La temporada pasada jugamos con una estructura defensiva que varió durante varias fases, y donde más dificutades tuvimos fue en la disposición zonal, no en la referencia individual con algunos futbolistas. Pero el partido de mañana tiene matices diferentes y cada partido valoramos la estrategia operativa a desarrollar más idónea y qué futbolistas la pueden desarrollar mejor. Son muy similares a las del año pasado las situaciones en las transiciones ofensivas que el año pasado eran letales y marcaron más de 25 goles al contraataque. No hay un partido igual a otro y trataremos de valorar qué jugadores se adaptan a la idea que tenemos. En su ataque posicional tienen mucha verticalidad con Ali, Adrián o Alfredo, y una estructura defensiva diferente a la que tendremos que adaptarnos para atacar".