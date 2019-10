"Ni nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar"

Guillermo Perero espera con ilusión el partido de mañana sábado contra el que fue su club durante seis años, el Numancia, cuyo filial vuelve a ser un rival directo del Zamora en la lucha por los puestos de play off. El delantero rojiblanco reconoce que será un difícil rival y que incluso puede ser más fuerte que el de la pasada temporada. "Todos los partidos valen los mismos tres puntos pero este será el rival más complicado de los que hemos tenido hasta ahora. El Numancia B ha ganado 24 partidos seguidos en su campo y para mi, de los partidos que hemos jugado, será el más complicado. Ganar sería un subidón pero somos conscientes de que son tres puntos que valen lo mismo que los del resto de partidos".

Perero jugó seis temporadas en la cantera numantina y por eso el de mañana será un partido especial: "Es especial pero hay que ser profesional y todos los partidos hay que jugarlos igual. Este año han cambiado algún jugador, pero conozco a muchos de ellos. Tienen una gran plantilla, muy compensada, es un equipo muy compacto, son muy buenos al contraataque y se están basando en lo que ya hicieron el año pasado: ser muy fuertes en casa". A juicio del delantero vallisoletano, "los dos rivales vamos a querer marcar nuestro estilo, los dos vamos a querer tener la pelota y al final, el que se lleve el partido a su terreno será el que se lleve la victoria".

Guille Perero se muestra contento porque ya comienza a disfrutar de minutos con David Movilla: "La lesión me lastró un poco ya que solo pude jugar en Gijón en toda la pretemporada y me tengo que adaptar a los mecanismos que tenemos, al estilo de juego que queremos y creo que lo estoy consiguiendo, le puedo dar cosas al equipo y estoy contento con lo que estoy haciendo". La lesión parece totalmente superada: "Ya no tengo molestias, entrenando cada día tengo mejores sensaciones, estoy encontrándome bastante mejor y los minutos que estoy teniendo, los estoy aprovechando lo mejor posible y cogiendo buenas sensaciones".

Por otra parte, y pese a la marcha fulgurante del equipo, Guille Perero cree que "este Zamora tiene mucho margen de mejora, hay una plantilla larguísima, supercompleta y con grandes jugadores. Hasta donde podamos llegar, ni nosotros mismos lo sabemos". Perero valora el grupo de grandes jugadores que luchan por un puesto en el equipo señalando que "hay que saber adaptarse, pelear cada día por un puesto. Cada partido es una nueva oportunidad en la que tienes que dar lo mejor de tí mismo aunque al final, los compañeros son compañeros siempre y juegues o no juegues, esto es así".