La defensa de Raúl Calvo pide su libre absolución

La abogada de Raúl Calvo, uno de los tres exjugadores de la Arandina CF acusados de agresión sexual a una menor, ha presentado el escrito de defensa ante la Audiencia Provincial de Burgos en el que asegura que no cometió los hechos que se le imputan y pide su libre absolución. En el documento, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la defensa del futbolista muestra su disconformidad con la correlativa narración de hechos fijada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales. "Raúl Calvo no cometió los hechos delictivos que se le imputan", asevera la defensa, advirtiendo que esta disconformidad desvirtúa las conclusiones fácticas acusatorias.

En la misma línea que los representantes legales de Carlos Cuadrado 'Lucho', que presentaron su escrito de defensa a finales de septiembre, el documento subraya que como los hechos indicados no son constitutivos de infracción penal, tampoco procede examinar la participación criminal en que haya podido incurrir el procesado o si concurren posibles circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. "Por todo ello, deviene procedente la libre absolución de mi representado con los pronunciamientos favorables en referencia al mismo", recoge el escrito, puntualizando que sin infracción penal tampoco hay responsabilidad civil, por lo que "no cabe exigir pago alguno por ello".

De nuevo, los planteamientos de la defensa difieren diametralmente del escrito de acusación de la Fiscalía y de la acusación particular, que representa a la víctima, y la popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor. El Ministerio Público pide una pena de 39 años de prisión.