Un drive-through priva a Escribano de la victoria

El piloto zamorano Cristian Escribano llegaba al Gran Premio de Cerro Negro (Toledo) –el último de la temporada 2019– como campeón de la División II del Campeonato de España de AutoCross, pero no por ello iba a dejarse llevar y no competir hasta el final.

El joven piloto no entiende de medias tintas y desde las sesiones de entrenamientos fue a por todas a los mandos de su Citroën Saxo VTS. Ganó dos de las mangas clasificatorias, pero en la tercera no pudo pasar del cuarto puesto, lo que le relegó a la tercera posición en la parrilla de salida de este enrevesado circuito.

A pesar de ello, Escribano volvió a deleitar a todos los presentes con una clase magistral de conducción y con una fenomenal salida consiguió colocarse en segunda posición tras Rafael Gallardo (piloto local en este Premio).

En la tercera vuelta, una de las arriesgadas maniobras de Escribano le permitieron pasar a su contrario y dominar la prueba hasta la meta. Escribano completaba una temporada prácticamente perfecta en la que se había proclamado victorioso en cinco de las ocho pruebas que configuran la temporada. Tal apabullante ha sido su dominio durante este curso, que al zamorano le ha sobrado este último Gran Premio para proclamarse matemáticamente campeón de España. Algo que consiguió en Miranda de Ebro tras asegurar una valiosísima segunda posición.

Sin embargo, la sorpresa de la jornada llegó cuando Escribano iba a subir al escalón más alto del podio. Los comisarios de la carrera estimaron penalizar en el último segundo al zamorano con un drive-through que le relegaba a la cuarta plaza y le dejaba fuera de los trofeos.

La organización considera que el piloto del ACZ tocó ilegalmente a Gallardo (Escudería Cerro Negro) en la curva tres durante el adelantamiento. Escribano no entiende la sanción: "Él me cierra el paso y me lanza contra el talud, es entonces cuando mi coche se pone a dos ruedas y choca contra el suyo, no me beneficio para nada de la situación. Lo normal hubiera sido un preaviso; la gente lo ha visto y por eso me ha aplaudido al conocerse la penalización".

A pesar de todo, Escribano se alza con el título de Campeón de España y sabiendo que sobre el barro ha sido el mejor.