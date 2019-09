El Zamora CF golea al Real Ávila y se mantiene líder en solitario

El Zamora CF gana al Real Ávila 4-1 y se mantiene líder en solitario del Grupo VIII de Tercera División. La formación de David Movilla sigue invicta esta temporada con este nuevo triunfo. La afición rojiblanca ha disfrutado de un gran partido en el que el conjunto local ha dominado todas las facetas del juego.

La banda derecha, potestad de un Garban imperial, fue el catalizador del juego de los zamoranos. Por dicho lado llegaron los tres tantos del Zamora, cuyos autores fueron "El Marine" Rubiato, que anotó su primer doblete de la temporada, Escudero, que completó la doble punta de la formación local, y Vallejo, que completó la goleada saliendo desde el banquillo.

El partido comenzó ya con un claro dominio rojiblanco aunque un desajuste defensivo permitió al Avila contraatacar y Rulo marcaba el 0-1 que hizo cundir el pánico en el Ruta de La Plata, sin embargo, el desconcierto duró tan sólo siete minutos, los que necesitó Rubiato para marcar el gol del empate que dio tranquilidad al juego rojiblanco.

Los de David Movilla se mostraban claramente superiores y además tuvieron el acierto de ponerse por delante en el marcador poco antes del descanso con un gol sicologico obra de Escudero.

La reacción visitante no llegó tras el descanso, y pronto sentenció el Zamora la contienda con el tercer gol que llegó tras una jugada poco afortunada de la defensa abulense que permitió a Rubiato marcar desde cerca. No hubo tampoco esta vez reacción abulense pese a que Llorián buscó el gol en un córner y su disparo salió muy alto, y lejos de recortar distancias, el Avila todavía encajaría un gol más, marcado por Vallejo, y las ocasiones se sucedieron en su área aunque el marcador ya no se movería del 4-1 final.



Zamora: Jon Villanueva, Parra, Coque, Asiel, Piña, Juanan, Dani Hérnández, Garban (Guille 55'), Rubiato (Zotes 80'), Carlos Ramos, Escudero (Vallejo 64').

Real Ávila: Alberto, Sito Cruz, Damián, Olí, Andrés Llorián, Sergio Rivera, Manu Moreira (Gato 71'), Jorge Sánchez, Rubo, Javi Mesa, Cristo (Guille Velayos 60').

Goles: 0-1 (8'): Rubio. 1-1 (15'): Rubiato. 2-1 (44'): Escudero. 3-1 (52'): Rubiato. 4-1 (78'): Vallejo.

Arbitro: David Rivera García. Mostró tarjetas amarillas a del Zamora y a Javi Mesa, Jorge Sanchez , Gato Del Real Ávila.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Ruta de la Plata ante unos 2.000 espectadores.