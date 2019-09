Saulo: "Lo del tercer cuarto no es real"

Saulo Hernández, entrenador del Innova Chef, se mostró crítico tras la derrota ante el Cantabria Estela, pero también ensalzó la actitud de su equipo que, a su juicio, "no se rindió hasta el final".

"Esto nos tiene que servir de lección, el baloncesto no son 30 minutos, sino 40 y hay que jugarlos todos. Lo visto en el tercer cuarto, encajando 37 puntos, no lo había visto en toda mi carrera en este deporte; si bien es cierto que no responde tampoco a la realidad del encuentro, ya que a un equipo le tiene que salir todo y a otro absolutamente nada", lamentó el entrenador zamorano.

"Nuestras opciones de ganar pasaban por crear un partido trabado y de marcador bajo, ya que ahora mismo no tenemos talento suficiente para irnos a 80 puntos con Cantabria. Sabíamos que no era un contendiente de nuestra liga, pero esto no excusa ya que en el descanso, tras el buen trabajo realizado en los primeros 20 minutos, todo el mundo creía que le podíamos meter mano", analizó el técnico del CB Zamora.

Saulo desechó cargar las culpas de la derrota a la corta plantilla de la que dispone (a la espera de que lleguen los dos refuerzos estadounidenses Canda y Nicholas): "A ellos también les faltaban tres jugadores, dos de ellos pívots de primerísimo nivel en la liga. En la primera parte no se ha notado que tenían más rotaciones que nosotros".

Hernández quiso destacar el pundonor mostrado por su plantilla para no bajar los brazos en los últimos minutos con el choque ya perdido: "Más que haber bajado a los 16 puntos de diferencia, me reconforta lo que los chicos han hecho hasta el último minuto".

Por último, el entrenador se pronunció sobre el partido del miércoles: "No voy a mentir, ahora no es el mejor momento para viajar hasta Algeciras", concluyó.