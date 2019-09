Fran García: "El esfuerzo en defensa nos dio la victoria"

Fran García, entrenador del Quesos El Pastor explicó al finalizar el partido que "ha sido muy igualado, nosotros pasamos un bajón en el segundo cuarto cuando ellas adquirieron más de diez puntos de ventaja aunque luego, en la segunda parte supimos remontar bien y las dejamos en 19 puntos por 47 que nos habían metido en la primera. Seguimos ofensivamente como habíamos estado pero un esfuerzo más en defensa al final nos dio la victoria".

El entrenador asturiano señaló por otra parte que "mis jugadoras saben perfectamente que, si queremos ganar, no podemos ir a partidos de 80 o 90 puntos porque es muy complicado. En el descanso lo dijimos y ellas lo tenían también claro. Pusimos una marcha más defensivamente y al final eso fue lo que nos dio la victoria".

Por su parte, Azu Muguruza valoró el partido destacando que "me esperaba un encuentro muy duro y muy igualado. Cogimos en el segundo cuarto una buena dinámica ofensiva pero a la larga ha sido lo que más nos ha perjudicado porque, curiosamente, las jugadoras han tenido miedo a tirar y a seguir jugando. Desde el momento que dejas de mirar el aro y amenazar todas las situaciones que vas creando, el equipo pierde confianza y ni ataca ni defiende".

La entrenadora vasca reconoce que la Liga se plantea con mucha igualdad: "Esta jornada ha sido tremenda, con todos los partidos muy peleados y muy igualados, aunque también es cierto que esto no ha hecho más que empezar, los equipos tienen que acabar de jugar sus bazas, de coger confianza en su juego. Se prevé que aquí puede ganar cualquiera y el día que no estés acertado o que no te salgan las cosas, pierdes con cualquiera".

El Spar CityLift Girona, defensor del título, comenzó la Liga Día de baloncesto femenino 2019/20 con un triunfo por 67-52 ante el Valencia, mientras que su gran rival, el Perfumerías Avenida, se enfrentará hoy al Mann-Filter Casablanca.

Adaora Elonu, con 18 puntos, Rosó Buch, con 16, y Magalí Mendi, con 11, fueron los referentes ofensivos del conjunto catalán, que no pudo distanciarse definitivamente hasta el último cuarto ante el conjunto de Rubén Burgos, que planteó una dura batalla.

El Cadi La Seu ganó también como visitante al Durán Maquinaria Ensino, por 60-68, mismo marcador que el logrado por el Ciudad de los Adelantados en el del Campus Promete.

El único triunfo local hasta el momento es el del Lointek Gernika Bizkaia sobre el Nissan Al-Qázeres Extremadura (66-59).