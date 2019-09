El Zamarat afronta sus bodas de plata con toda la ilusión

El CD Zamarat abrió ayer la temporada en la que celebrará sus bodas de plata con el tradicional acto de presentación en el que se volcó toda la ilusión que la novena campaña en Liga Femenina ha deparado la brillante pretemporada del equipo que dirige Fran García. Toda la familia del club naranja (jugadoras, cantera, padres, directivos, patrocinadores, etc.) se dieron cita ayer en el Hotel NH que, como siempre, se volcó para que el acto registrase la brillantez que siempre adquiere. Y este año más por el hecho de que el club cumple sus primeros 25 años en los que se ha pasado de una primera temporada en la liga autonómica juvenil, a las últimas nueve campañas en la máxima categoría, un hecho sin precedentes en el deporte zamorano que todos los presentes supieron reconocer.

En el capítulo de intervenciones, el subdelegado del Gobierno, Angel Blanco, resaltó que "nueve temporadas en la máxima categoría es muy difícil de logrra en una ciudad pequeña como Zamora, no se hace por el azar, hay muchas personas que han intervenido para conseguirlo como Carlos Baz y sus directivos, y alguno ya ha fallecido como Juan de Mena". Manuel Alexander Alonso, concejal de Deportes, resaltó que "lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y eso ha sido gracias al esfuerzo de las jugadoras y del equipo directivo"; y el presidente de la Diputación Provincial, que debutaba en este acto aunque forma parte de la familia del Zamarat desde su fundación como técnico y como socio: "Hacéis un trabajo extraordinario y quiero felicitar al entrenador, a las jugadoras -espero que no nos hagáis sufrir este año-. Es intención de la Diputación apoyaros porque os lo merecéis, habeis sufrido mucho y trabajado mucho y vamos a estar a vuestro lado. Es un orgullo que trabajéis tan bien la cantera y que tengamos un equipo de primer nivel como éste".

En representación de los patrocinadores, intervino también, Alicia García Losa, de Quesos El Pastor para pronunciar unas sentidas palabras en las que recalcó que "nos sentimos orgullosos porque desde hace ya cinco años formamos parte de esta familia llena de ilusión y proyectos, una familia deportista, sobre todo. Porque el deporte consigue una sociedad más igualitaria y que, con talento y esfuerzo, se logren las metas, que todos seamos iguales y que todos dependamos de nosotros mismos, de nuestras ganas y nuestra ilusión". Alicia García resaltó también que el deporte femenino ha conseguido estar en las primeras páginas de los periódicos "gracias a los entrenadores, a los padres de las jugadoras, y a la sociedad, porque con estos pasos hacemos que crezca la igualdad".

Marta Montoliú, capitana del Quesos El Pastor, aseguró dirigiéndose a los presentes, que "el equipo os necesita, necesitamos que todos los sábados vengáis al pabellón a animarnos y si las cosas van mal, esperemos que no, también. Nosotros daremos el máximo para conseguirlo". Y finalmente el entrenador del Quesos El Pastor, Fran García se sumó al acto para decir que "esperamos que la ilusión que generamos en la pretemporada la sigamos manteniendo en la Liga".