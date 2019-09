Piña: "Tenemos que mejorar nosotros mismos cada día"

El defensa del Zamora CF Iñigo Sebastián Magaña "Piña" señaló ayer en la rueda de prensa de los jueves que "hemos tenido un comienzo de Liga bastante bueno, quitando el partido del Burgos Promesas, hemos encajado pocos goles y esperamos seguir en esa línea". Piña reconoce que, pese a ser "una persona un poco introvertida de primeras, tengo la suerte de que somos un muy buen grupo que me ha acogido muy bien aunque es cierto que a algunos jugadores ya los conocía. Pero estoy muy cómodo dentro del vestuario", al tiempo que también reconoció que no le ha costado mucho adaptarse al sistema defensivo del Zamora CF en el que ha sido hasta el momento titular indiscutible.

El central navarro añadió que el margen de mejora de equipo pasa por "intentar mejorar nosotros mismos, ser más competitivos, intentar cerrar los partidos un poco antes o marcar más goles para llegar al final con más seguridad. Pero lo que intentamos en los entrenamientos es mejorar nosotros mismos cada día y dar una imagen de confianza desde fuera".

Respecto a la victoria en Astorga que se produjo en el último minuto el pasado domingo, Piña recordó ante los medios de comunicación que "comentamos antes de comenzar el partido que de los que salimos en el once inicial, nadie había ganado allí y yo empaté a cero en las dos ocasiones que jugué allí. Cuando estábamos ya por el minuto 90 sí que intentábamos amarrar el partido para llevarnos un punto, pero se dio la circunstancia de que hicimos un buen ataque, creimos en la victoria hasta el final, y nos pudimos llevar los tres puntos. Fue una sensación increible". Respecto al próximo partido del domingo contra el Avila, Piña asegura que es "un equipo bastante completo, sobre todo en la fase ofensiva, tiene muy buenos jugadores. Vendrá a disputarnos un partido y ponernos las cosas difíciles desde el primer minuto. Tienen un partido menos y necesitan recortad distancias".

En cuanto al comportamiento de la afición del Zamora, Piña añadió que, pese a no haber podido ver el estadio Ruta de la Plata lleno en una fase de ascenso, "fue una sensación muy bonita que después de acabar el partido en Astorga y haber sumado los tres puntos, le doy las gracias a los aficionados que acudieron a animarnos. Nos animaron en momentos complicados del partido y cada domingo en el Ruta de la Plata nos ayudan mucho".

Respecto a la presión que el equipo pueda acusar por la obligación de conseguir el ascenso, Piña reconoce que "todo el mundo nos da como favoritos para ser primeros y ascender, y que el volúmen de socios que se ha alcanzado es una cifra importante. Lo puedes tomar como una presión mala o que esa presión te haga mejorar cada día. Yo lo enfocaría más a ese camino". No quiere sacar conclusiones sobre la marcha de la Liga y señala que "es muy pronto para sacar conclusiones, ha habido mucho movimiento del mercado de jugadores, igual me sorprende un poco la situación de la Arandina, pero poco a poco se irán asentando los equipos que van a estar en la zona del play off o cerca de ella", concluyó el jugador del Zamora CF.