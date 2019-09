"El Ávila está más optimizado que en la temporada pasada"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, definió ayer al Real Avila como un equipo "más optimizado que en la temporada pasada. Ya en verano intuía, con las incorporaciones que habían hecho que, era lo que en la temporada pasada les faltaba. Espero un buen equipo, ya el año pasado fue el único que nos ganó aquí y está más optimizado, mantiene al mismo entrenador y creo que en los proyectos, cuando hay sentido común detrás y un buen trabajo, lo normal es que, cuando hay continuidad, ese proyecto tire hacia arriba y mejore. No tengo duda de que va a ser el caso del Avila".

Movilla espera que el rival salga el domingo a conseguir la posesión del balón desde el inicio: "El otro día tuvo un registro un poco diferente contra el Numancia, pero sí tiene capacidad para tener el balón, para llevar la iniciativa, están cómodos con la iniciativa aunque tengan capacidad para jugar de forma diferente. Pero creo que va en su identidad el tener el balón y el someter al contrario a través de la posesión".

Movilla no cree que sea negativo para el equipo alcanzar ya el liderato a estar alturas por lo que ello puede llevar de responsabilidad añadida: "No valoro ahora mismo la clasificación, aunque soy consciente de que vamos primeros. Pero se puede mirar lo bueno o lo malo de las cosas y en este caso, hemos sumado 16 puntos y somos primeros, pero para mi no supone una presión añadida y para el equipo tampoco. Lo positivo no es el liderato, sino los 16 puntos, no es pronto ni tarde. Lo que sí es importante es llegar al mes de abril bien situados porque ahí sí que la posición tiene importancia y los partidos, se afrontan teniendo en cuenta la clasificación porque todos los equipos se juegan cosas, pero ahora mismo, todos los equipos salen a ganar y no se tiene en cuenta la clasificación".

Movilla tampoco quiere entrar a valorar si este año su equipo sí le gana a los rivales teóriamente fuertes, como ya ha ocurrido con Segoviana o Astorga: "Tal vez es demasiado pronto para llegar a esa conclusión. En la temporada pasada solo perdimos en Astorga, pero hay que esperar un poco más a que se desarrolle la temporada para hacer una comparación. Cualquier comparación con el equipo de la temporada pasada vamos a salir perdiendo porque hizo una temporada magnífica en la que batió muchos récords".