Ziga Samar: "Tenemos que entrenar más para llegar al nivel que queremos"

Ziga Samar, jugador del Innova Chef, ha afirmado en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Igualatorio Estela de Cantabria que tanto él como su equipo están "trabajando muy duro" para mejorar lo visto en el primer encuentro de liga donde encajaron una abultada derrota que achacó a "haber empezado bastante tarde la pretemporada" y "no tener aún elritmo necesario".

"Hemos empezado bastante tarde a trabajar y creo que todavía tenemos que coger ritmo, estamos llegando al nivel que queremos y necesitamos para jugar pero todavía no estamos ahí", comentó el exterior del CB Zamora, señalando que las ausencias no pueden ser una excusa pues "lo importante no es quién no está ahora sino los que están y con eso se tiene que pelear para conseguir los objetivos".

Samar, que en su opinión se está adaptando "bastante rápido" afirmó que eligió acudir a Zamora porque "teniendo contrato con el Fuenlabrada era la mejor oportunidad" para él. "Estoy feliz de estar aquí, creo que era la mejor opción para mi y para el equipo", aseguró, señalando que tenía buenas referencias del equipo gracias a su contacto con Adam Somogyi. "Me dijo que es un club y una ciudad con muy buena gente, con muy buen baloncesto y solo puedo decir cosas buenas del tiempo que llevó aquÍ", afirmó.

En cuanto al debut del Innova Chef y las perspectivas para esta temporada, el esloveno reconoció que "no conocía la liga" y que ya le habían avisado que "respecto a los partidos de pretemporada, el nivel iba a ser diferente". Un cambio que llevará a "entrenar más" al equipo. "No hay excusas porque falten jugadores o se haya perdido, tenemos jugadores muy buenos y debemos fijarnos en nosotros y seguir trabajando. Yo voy a dar mi máximo todos lo días y aportaré todo lo que pueda al equipo para ello", indicó, asegurando que el equipo está "trabajando muchísmo para alcanzar el nivel" que requiere la LEB Plata.