Mendy, un lesionado más para el Madrid

El lateral izquierdo Ferland Mendy, no podrá jugar hoy ante Osasuna en el Santiago Bernabéu y será seria duda para el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid por una lesión en el aductor. "Tras las pruebas realizadas a Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", señaló el parte médico madridista. Una baja que destapó el lado más serio de Zinedine Zidane ayer en rueda de prensa, que admitió "estar molesto" con el número de bajas que arrastra el equipo blanco. "No estoy preocupado, me molesta porque no quiero a mis jugadores lesionados y es una parte del fútbol que no controlamos muy bien", confesó el técnico.