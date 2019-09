Leo Messi y Megan Rapinoe conquistan el premio 'The Best' de la FIFA

Messi y Rapinoe ganan el premio 'The Best' de la FIFA.

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi ha recibido el Premio 'The Best' al mejor jugador de la pasada temporada, imponiéndose al central holandés del Liverpool Virgil van Dijk y al delantero portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo, en la gala organizada por la FIFA en el Teatro de La Scala de Milán (Italia).

De esta manera, el ariete barcelonista, Bota de Oro de la pasada temporada y campeón de LaLiga Santander con el conjunto azulgrana, alza su primer 'The Best' después de ganar cinco Balones de Oro, y releva al centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric.

Tras él concluyeron en las votaciones el central neerlandés Virgil van Dijk, ganador de la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa y que no ha podido unir este galardón al Premio UEFA al Mejor Jugador del continente cosechado el pasado 29 de agosto; y Cristiano Ronaldo, ganador de las dos primeras ediciones del premio y que este año ha celebrado la Serie A con la Juventus y la Liga de Naciones con Portugal. Como ocurriera el año pasado, el ariete luso no estuvo presente en la gala.

"Quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. A pesar de lo lindos que son estos reconocimientos, son una cosa secundaria, lo primero es lo colectivo", indicó Messi, que tuvo unas palabras especiales para su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus hijos Thiago y Mateo.

"Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor", apuntó.

Megan Rapinoe: "Utilicemos este deporte para cambiar el mundo"

En cuanto a la mejor jugadora, la centrocampista Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense que se coronó campeona del mundo en Francia este pasado verano, se alzó con el premio, relevando a la brasileña Marta. Así, se impuso a su compatriota Alex Morgan, de Orlando Pride, y la británica Lucy Bronze, del Olympique Lyon.

"Quiero dar las gracias a mi familia; a mi hermana gemela, que está aquí conmigo, a mi novia, que no puede estar. Gracias a todos mis entrenadores, en especial a Jill Ellis. Y a mis compañeras, que me han permitido ser mejor jugadora y me han apoyado cuando lo he necesitado", comenzó Rapinoe.

Además, reiteró que este ha sido un "año enorme" para el fútbol femenino. "La Federación Francesa y la FIFA organizaron una espectacular Copa del Mundo", expuso, antes de proseguir. "Quería comentar algunas historias que me han inspirado, esas historias de racismo que se tienen que afrontar, de la mujer iraní que no pudo ir a ver ese partido de fútbol y de las jugadoras que luchamos para pelear contra la homofobia", manifestó.

"Si queremos cambiar deberíamos coger estas historias y pelear como hacen ellos. Tenemos una gran oportunidad de triunfar en este deporte, tenemos un altavoz enorme para transmitir mensajes. Utilicemos este deporte para cambiar el mundo. Esa es mi responsabilidad", concluyó.

Por su parte, en el apartado de mejor portero, el ganador fue el brasileño del Liverpool Alisson Becker, por delante de su compatriota del Manchester City Ederson Moraes y del alemán del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen. Entre las guardametas femeninas, la jugadora holandesa del Atlético de Madrid Sari van Veenendaal venció a la chilena Christiane Endler, Hedvig Lindahl y a la sueca Kristianstads DFF.