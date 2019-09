Innova Chef debuta en Logroño

El Innova Chef comienza hoy su andadura en lo que será la cuarta temporada del equipo zamorano en la competición de Plata. Por primera vez, el Club zamorano inicia la competición lejos de casa, esta vez será en el Palacio de los Deportes de La Rioja en Logroño, en donde buscará sumar el primer triunfo de la temporada.

Los zamoranos son conscientes de la importancia de cada encuentro en una liga que cada temporada tiende a ser igualada hasta las últimas jornadas, como ha podido comprobar el propio CB Zamora en las últimas campañas. La Liga mantiene el formato del año anterior basado en dos conferencias de 12 equipos cada una y dos fases de grupos diferenciadas en las que se disputarán los descensos y las tres plazas para el ascenso.

Por parte del Innova Chef llega en un buen estado de forma tras proclamarse anecdóticos campeones de la Copa Castilla y León, un torneo de pretemporada que a pesar de no ser especialmente importante, si sirve para mostrar las primeras impresiones de los equipos participantes.

Saulo Hernández no dispondrá aún de la plantilla al completo, por lo que los jugadores tendrán que dar el "do" de pecho para lograr una victoria en una pista tradicionalmente complicada y que espera un buen ambiente rival. El club continua pendiente de la llegada de Ryan Nicholas y Bryce Canda, dos hombres fuertes fichados para tener peso en las rotaciones y que, por motivos burócraticos, no podrán incorporarse hasta dentro de unos días, a pesar de los esfuerzos del club por adelantar los plazos. El club sigue sondeando el mercado en busca de los últimos jugadores de calidad que recaigan en el proyecto zamorano, una fórmula que tradicionalmente ha dado buen resultado a los zamoranos pero que tiene el coste de la llegada tardía de los jugadores.

De esta manera el club viajará con Anthony Libroia, Ziga Samar, Biel Román, Pablo Ruiz, Unai Medikote y Mads Bonde como exteriores y Christopher Iza, Walter Jr, Javier Beltrán y Guido Villamil en las posiciones interiores.

En frente, el Bodegas Rioja Vega cumplirá su tercera temporada en la categoría con un proyecto renovado pero manteniendo su estilo de juego rápido, físco y dinámico. Un equipo formado por numerosos nacionales que acompañarán a talento joven europeo en un proyecto que buscará dar la sorpresa durante esta temporada.

Como es habitual el partido podrá seguirse en directo en la renovada plataforma de Canal FEB o en la página web www.cbzamora.com/canal-feb.

El debut en el Ángel Nieto será el próximo día 28 de septiembre, sábado (20:30 h.) ante Igualatorio Cantabria Estela.

En la jornada de ayer se disputaron cuatro de los seis partidos de la primera jornada. Navarra encontró más problemas de los esperados para ganar por 74-76 en Algeciras tras un brillante último cuarto de los locales en el que anotaron 29 puntos para quedarse a un paso de la victoria. En otro partido igualado, el Zornotza se impuso al Círculo Gijón por 73-65, y Juaristi sorprendió al Marbella por 52-79 que habla de la falta de adaptación del equipo andaluza a la nueva categoría.

Por otra parte, la Escuela del CB Zamora echará a andar el próximo 1 de octubre. La información sobre horarios e inscripciones (aún abiertas) se puede encontrar en la página www.cbzamora.com/escuela

Ayer mismo, parte de los jugadores que formarán la escuela del club se dieron cita en el "Día Azul" que fue más un día gris debido a la lluvia que impidió realizar el programa de actividades previsto en la plaza de Hacienda de Zamora. Los niños y niñas pudieron jugar en la cancha instalada en la céntrica plaza y también convivieron con los jugadores de la primera plantilla que no dudaron en posar además en la foto de familia de todo el club.