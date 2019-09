Huerga inicia en el podio su aventura en Riccione

La amplia sonrisa de Javier Huerga ayer en Riccione estaba más que justificada. Su segunda aventura internacional bajo los colores de la selección española tuvo un inicio sobresaliente y el premio de una medalla que pocas veces un deportista de nuestra provincia tiene el honor de colgarse en una cita tan importante como un Campeonato de Europa. Un bronce como el que logró ayer el benaventano en aguas italianas, donde junto al resto de sus compañeros aspira a revalidar el título continental del combinado nacional.

El socorrista benaventano demostró ayer en Riccione que ha llegado a la selección española para quedarse. Y no porque, una vez acabe el Campeonato de Europa pondrá rumbo a Sudáfrica para seguir defendiendo los colores del equipo nacional, sino porque su talento innato no hace más que cosechar éxitos en una progresión que parece no tener fin.

Las buenas sensaciones que Huerga cosechó en su estreno con la selección en aguas niponas hace unos meses tuvieron ayer su continuidad en Riccione durante la primera jornada del Campeonato de Europa en la que únicamente se llevaron a cabo dentro del Abierto de Jóvenes las pruebas de simulacro de rescate (SERC). Una primera oportunidad para brillar que el deportista del Club Salvamento y Socorrismo Benavente no desaprovechó para brillar.

Esta vez Javier Huerga, acompañado por Paola Eguiluz de Celis, Miriam de Dios Lasa y Javier Pérez Sánchez, logró sacar partido a su descomunal talento para otorgar a España la primera de sus medallas en este Campeonato de Europa que se prolongará hasta el próximo martes. Una medalla de bronce que supone el primer podio del benaventano con la selección nacional y que viene a reafirmar el enorme futuro que aguarda a Huerga en el panorama internacional del Salvamento y Socorrismo. Un éxito que tratará de agrandar en este Europeo que ya quedará para siempre en su memoria.