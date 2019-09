La Segoviana seguirá el mismo camino que el Zamora

La Gimnástica Segoviana presentará a los socios el próximo 4 de octubre en asamblea informativa una oferta de la multinacional tecnológica Teknei que obligaría a la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, con lo que iniciará un proceso similar al que ha seguido el Grupo Vivir con el Zamora CF. De hecho el club rojiblanco estuvo en una primera lista de candidatos a ser adquiridos por Teknei que finalmente se ha decantado por la Gimnástica Segoviana.

El presidente del club, Agustín Cuenca, adelantó que Teknei «quiere respetar la idiosincrasia del club y en ningún caso se cambiaría ni el nombre, ni el escudo ni los colores del club». «En el tiempo que llevamos en la directiva hemos recibido multitud de propuestas para entrar en el club y hemos descartado todas porque no nos parecían andecuadas. Esta última sí nos lo parece y por eso queremos que los socios la conozcan y la valoren». Después de la asamblea del día 4 se celebrará un referéndum el día 20 de octubre para que los socios decidan si aceptan la propuesta o no. De aceptar comenzaría el proceso y la SAD no sería efectiva hasta la temporada 2020/ 2021.

Teknei asegura un proyecto a cinco años vista, y el mantenimiento de la estructura actual – con Agustín Cuenca de presidente – al que se añadirían integrantes de Teknei en el Comité de dirección y representantes de la Gimnástica en el Consejo de Administración. rece el club ideal», añadió. Rafael López el administrador único de la multinacional Teknei aseguró ayer que "hemos estudiado la posibilidad de entrar, pero no lo hemos hecho en ningun otro club. La Segoviana sería el primer club en el que realizaríamos nuestra inversión en el mundo deportivo y no entraremos en otro a corto plazo".