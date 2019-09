Quesos El Pastor no dio opción al Adba Avilés (46-84)

El Quesos El Pastor prolongó ayer su impecable marcha en esta pretemporada logrando una rotunda victoria ante el ADBA Avilés por (46-84) en un encuentro que sirvió para que ambos equipos siguieran con sus experimentos de pretemporada dada la diferencia de potencial ya que el conjunto avilesino milita en Liga Femenina 2.

El Memorial Valentín Masa, jugado en el Complejo Deportivo de Avilés, lo afrontó Fran García, técnico zamorano, para dar minutos a las jugadoras que menos habían estado sobre la cancha en la Copa Castilla y León, e incluso llegó a jugar la canterana Claudia.

No encontró la canasta el Quesos El Pastor en los primeros tres minutos, pero dos triples consecutivos sirvieron para que el marcador se situase ya en un claro 2-11 que hizo pedir el primer tiempo muerto al banquillo asturiano que no pudo frenar a su rival y el primer cuarto se cerraba con 10-21. En el segundo cuarto, el Zamarat comenzó a rendir al altísimo nivel que nos tiene ya acostumbrados en esta pretemporada, tanto en defensa como en ataque y al ADBA se le cerraron los aros para alcanzar el descanso con un definitivo 16-48. El partido se reanudó con la misma tónica, las zamoranas no bajaron su nivel defensivo y cerraban el tercer cuarto con cuarenta puntos de ventaja (29-69), y solo la lógica relajación final hizo que las diferencias no siguieran aumentando en el último cuarto (46-84).

El programa de pretemporada del equipo naranja continuará el sábado en Pontevedra donde jugarán contra el Arxil, también de Liga Femenina 2, a las 19.45 horas.

Por otra parte, también ayer el Bembibre logró su primera victoria de la temporada al imponerse por un apretado 74-73 a un AlQazeres que fue por delante en el marcador durante mucho tiempo. El equipo berciano logra así su primera victoria tras sus flojas actuaciones en la Copa Castilla y León.

En otro encuentro con marcador final muy apretado el Mann Filter de Zaragoza se impuso por 77-76 al Cadí La Seu en el II Memorial Gerardo de la Mata Ruiz. El equipo aragonés logró la victoria pese a tener que echar mano de varias jugadoras de la cantera. El encuentro se desarrolló siempre en términos de mucha igualdad, con alternativas para ambos bandos.

Evelyn Akhator fue presentada ayer como nueva jugadora del Perfumerías Avenida que poco a poco va completando su plantilla de cara a la final de la Supercopa de este fin de semana. La interior nigeriana . "Fue de los primeros fichajes que hicimos porque sabemos que aporta mucho en el juego interior", resaltó el presidente de Avenida, Jorge Recio, al comenzar la presentación, "versatilidad, fortaleza y rapidez que son características de este nuevo equipo", continuaba. "No es normal tener a jugadoras, por ejemplo, que hayan tenido un número 3 en un draft como Evelyn, además de ser MVP de su equipo en el pasado Mundial o Afrobasket, eso dice mucho de su calidad", recordaba el presidente del conjunto charro.

ecibido con los brazos abiertos. Sé que este equipo me ha segudio desde el año pasado y estoy muy feliz, ¡vamos Avenida!" Para una jugadora de su carácter y energía, "es fundamental poder tener contacto con los aficionados, que me reciban como ya están haciendo, eso me hace estar muy feliz", destacaba la nigeriana. Y, en cuanto a su nuevo equipo, "es genial, todas nos ayudamos y es como una familia, como nos pide el entrenador, somos como una hermandad que enseña y ayuda a las otras. No sé que pasaría el año pasado pero yo ya quiero empezar y derrotar a Girona para empezar". Carácter ganador, "sale de mí, es algo natural y las jugadoras españolas sé que me ayudarán a hacer un buen equipo", concluye.

Equipo, carácter y energía, repetidos como mantra durante la rueda de prensa y cualidades destacadas también por su entrenador, Miguel Ángel Ortega, "es fundamental tener este tipo de jugadoras en un equipo, jugadoras que aportan buena enegería, buena actitud, que vienen sonriendo y no con cara de "seta" a los entrenamientos". Además de lo que no se ve, lo que sí, "todos sabéis cómo es ella, desde que me plantearon la oportunidad, creo que es una jugadora que se adapta a lo que necesitamos en el interior: fuerte, rápida e intensa", concluía Miguel.