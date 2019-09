Jortos: "BM Torrelavega es uno de los grandes favoritos al título"

Jortos, capitán del Ruta del Vino de Zamora, ha señalado en rueda de prensa la complejidad del choque que su equipo tiene por delante este sábado en Torrelavega en donde se mide a "uno de los grandes favoritos" a conquistar la División de Honor Plata. Un rival de "juego alegre y bonito" que ha "mejorado mucho con sus refuerzos" y al que, según indicó Leo Álvarez, los pistacho podrían enfrentarse sin Octavio. El central, con molestias en la rodilla, es la principal duda en un partido que los de Viriato afrontan "sin presión".

El lateral vallisoletano señaló que, en su opinión, el Ruta del Vino de Zamora viaja a Torrelavega "con confianza" tras firmar una victoria en la primera jornada. "Este triunfo nos ha dado confianza porque se basó en el trabajo, frente a un rival muy duro", indicó el "10" de los pistacho, si bien no dudó en indicar que enfrente estará "uno de los grandes favoritos" al título. "Todos pensamos en lo que hizo Torrelavega el año pasado. Cuentan con un juego bonito, alegre y han mantenido a sus mejores jugadores. Además, han añadido más madera con buenos fichajes como dos viejos conocidos del Balonmano Zamora", afirmó Jortos.

Según señaló el capitán de los zamoranos, BM Torrelavega llega en buen momento al partido pues "Logró puntuar en Aranda, una de las pistas más complicada de la categoría" y además "es muy difícil hacerles daño en su casa". Obstáculos que el Rutas del Vino de Zamora buscará superar "siendo positivos". "Estamos con confianza y sabemos que no tenemos nada que perder. Buscaremos jugar con desparpajo y alegría y hacer nuestro juego... luego veremos donde nos lleva el partido", afirmó Jortos antes de señalar a los recién llegados como ejemplo de esa ilusión y soltura que tratarán de demostrar los de Leo Álvarez. "No solamente ellos aprenden de nosotros los trucos de la categoría, los nuevos jugadores también son importantes para que contagien al grupo de esa alegría tan necesaria para competir".

En cuanto a su situación personal, tras una última temporada complicada para él, Jortos afirmó ayer que se siente "muy bien" ahora mismo y que lo único que desea es "disfrutar al máximo del balonmano" para lo cual trata de "no tener objetivos". "Solo pienso en la siguiente acción, no quiero pensar en jugar bien o mal, ser titular o no. Quiero disfrutar del balonmano y trabajo mucho en ello para ser feliz", afirmó.