El Zamora, el único que no sabe lo que es ir perdiendo

El Zamora CF es ya el único equipo que no sabe lo que es ir perdiendo en las cinco jornadas del Grupo VIII que se han disputado hasta el momento. El equipo rojiblanco comienza a marcar distancias con sus rivales pese a que por el momento se encuentra situado en la tercera posición y con dos puntos menos que el Salamanca que es líder en solitario.

Hay todavía cuatro equipos que no saben lo que es perder esta temporada, pero el Salamanca se vio por detrás en el marcador en la segunda jornada contra la Granja que marcó en el minuto 3 y hasta el 22 no llegó el ampate del equipo charro que terminó dominando por 3-1. También sabe ya lo que es ir perdiendo el Numancia que se vio por detrás con el 0-1 en el minuto 27 ante el Burgos Promesas y no empató hasta el minuto 50. Y tampoco el Burgos Promesas puede decir que no sabe lo que es ir perdiendo porque contra el Zamora, encajó el 0-1 en ek minuto 79 y no empató hasta el 87.

En Primera División no hay ningún equipo en la situación del Zamora, mientras en Segunda tan sólo el Zaragoza no ha ido por detrás hasta el momento, y en Segunda B, el Peña Deportiva, Real Sociedad B, La Nucía, San Fernando y Badajoz.

Por otra parte, el Zamora CF organizará el primer desplazamiento para sus aficionados el próximo domingo para jugar contra el Astorga en el estadio de La Eragudina, al precio de 3 euros. Además, el club ha llegado a un acuerdo con el Atlético Astorga para rebajar el precio de las entradas a 10 euros los? adultos y 8 para los jóvenes de 15 a 18 años. Los niños entrarán gratis. "Tras la pasada campaña en la que la Caravana de la Ilusión consiguió consolidarse como la mayor manifestación de apoyo a los colores, el próximo domingo 22 de septiembre a las 18:00 h., con el Atlético Astorga, el club pretende repetir la hazaña de teñir de rojo el estadio maragato", ha señalado el club en una nota de prensa. Será un duelo al que los de Movilla llegan terceros en la tabla empatados a puntos con el segundo y el Astorga séptimo, empatado a puntos con el quinto. Por otra parte, quienes deseen trasladarse hasta Astorga por su cuenta, podrán adquirir exclusivamente la entrada anticipada en la tienda del club, en la Plaza de Castilla y León 2, en horario de 11:00h a 13:30h y de 17:30h a 20:00h.