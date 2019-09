Carlos Baz: "Estamos viendo lo que queríamos ver"

El presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, señaló en el acto de renovación del convenio con el Hospital Recoletas que "para nosotros es un orgullo renovar el patrocinio, con un acuerdo por dos años, con las mismas condiciones del año pasado para el presente, y algo mejores para el próximo. Además se han incluído dos apartados sobre incentivos para el caso de que el equipo se clasifique para la Copa o los play offs de la Liga. Estamos felices y encantados de llevar y unir la marca de nuestro proyecto al del grupo Recoletas, para darles visibilidad y que la gente de Zamora conozca este centro".

Carlos Baz explicó que el primer equipo y la cantera llevarán el nombre de Recoletas en sus equipaciones, "en un acuerdo que es bueno para ambas partes".

Por su parte, Oscar Iglesias, se mostró "encantado de poder colaborar con el equipo, de que se afiance esa relación, que tenga continuidad y todo lo que está relacionado con el deporte, el deporte es salud, tiene que ir de la mano con nosotros que queremos dar salud".

Respecto al título de la Copa de Castilla y León lograda por el Quesos El Pastor, Carlos Baz reconoció que "la pretemporada está discurriendo por los cauces que más o menos deseábamos, salvo el contratiempo del Quim Dornstauder que se ha incorporado a la selección canadiense, y estamos viendo lo que queríamos ver, el crecimiento del equipo semana a semana, cómo van subiendo el nivel, cómo las jugadoras cada vez se acoplan más, juegan más en equipo. La victoria ante Avenida ha sido importantísima porque para un club como el nuestro, tan modesto, una alegría de este tipo viene muy bien porque nos da moral a todos".

El presidente del Zamarat no teme que esta sucesión de grandes victorias vaya a repercutir en una cierta relajación en el equipo de carea al comienzo de la Liga: "Las victorias siempre vienen bien porque cuando sales a la pista sales con otra motivación, con otra ilusión y trabajamos de otra manera todos. Además tenemos que vender ilusión porque queremos que la gente vaya al pabellón. Cuanto más apoyo tengamos, más arriba se va a venir el equipo. En los momentos difíciles, si tienes a la afición detrás, les ayuda mucho a las chicas a sacar adelante los partidos. Luego la competición nos colocara donde sea. Nosotros, a luchar por seguir un año más. Cuando estén las diez jugadoras, y jugando como estamos jugando, no descartamos que alguna victoria más pueda venir, y consigamos colocarnos en un play off o en la Copa. No lo vamos a descartar porque hacía años que no teníamos un equipo como éste, tan sólido", explicó Carlos Baz.