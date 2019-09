"Me siento cómodo jugando en todas las posiciones del ataque"

El joven canterano Pablo Zotes atendió a los medios tras el partido en el que el Zamora venció por 1-0 al Becerril de Palencia.

El delantero rojiblanco valoró positivamente el inicio del Zamora CF en estas cinco primeras jornadas, pero no por ello se mostró poco exigentes: "Es bueno comenzar con estas sensaciones, que en general están siendo muy buenas. Las tres victorias en la semana nos indican que el equipo está haciendo las cosas bien, independientemente de que haya días que la pelota no quiere entrar y, que de haber sí así, podríamos haber cerrado el encuentro mucho antes. No obstante, creo que tenemos mucho margen de mejora y que veremos a un Zamora mucho mejores con el paso de las jornadas".

El canterano está siendo un recurso habitual de Movilla para las segundas partes.