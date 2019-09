"Hay partidos de 9-0 de los que estoy menos orgulloso"

"Tremendamente orgulloso del partido que ha hecho el Zamora". Así de contundente se mostró David Movilla, entrenador rojiblanco, cuando se le preguntó si se sentía algo decepcionado con el resultado toda vez que su conjunto contó con ocasiones suficientes para golear a un Becerril muy débil.

"Creo que hemos jugado un muy buen fútbol. El equipo ha tenido una inmensa productividad ofensiva, creándole una cantidad de ocasiones a este rival que nadie había logrado. Hemos sabido leer muy bien los espacios, atacar por fuera y dentro, dos para uno en ventaja, buscar las espaldas de su defensa...", especificó el técnico vasco en claro tono laudatorio para con sus jugadores.

El entrenador rojiblanco tampoco se quedó con ganas de más, de hecho afirmó que "hay 7-0 o 9-0 (en referencia a goleadas conseguidas la pasada campaña) de las que te sientes menos orgullosos que del resultado obtenido hoy".

"No me sabe a poco, cuando por marcar tres goles te den 4 puntos me sabrá a poco. Las goleadas solo sirven para el "average" y no siempre es positivo para el equipo, como quedó demostrado el pasado curso", incidió David Movilla.

La ausencia de Rubiato fue uno de los temas principales de la rueda de prensa posterior al encuentro. Sorprendía su ausencia tras el juego exterior, enfocado a centrar desde línea de fondo, que tanto practicó el Zamora ayer. En este sentido, Movilla afirmó "estar de acuerdo en que Rubiato es un experto en centro lateral", pero indicó que "El marine" no pudo salir de la partida por problemas físicos que "le impedían estar en las mejores condiciones".

De igual manera, el técnico local defendió su once inicial aludiendo a que Valentín y Escudero –la delantera titular ante el Becerril– realizaron un gran trabajo "cayendo a la espalda del rival, picando en banda y superando a la defensa contraria aprovechando los espacios que dejaban los laterales palentinos" cuando se veían obligados a salir a la presión de sus homólogos (Parra y Coque).

Interpelado por la estéril ofensiva exhibida por el Becerril, Movilla señaló que el ataque palentino fue "lo que el Zamora les ha permitido; hemos impedido su salida con una presión tras pérdida que nos ha permitido protegernos y atacar a una defensa menos poblada".

Por último, Movilla valoró positivamente la semana perfecta lograda por el Zamora CF: "Ha sido una buena semana con nueve puntos de nueve posible. No es fácil mantener este nivel de presencia en una semana con tres encuentros, y no me refiero al físico, sino a la concentración. Considero que en estas situaciones lo más difícil es poder adaptarse mentalmente a tantos choques en tan poco espacio de tiempo".