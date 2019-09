García: "Hay que quedarse con las buenas sensaciones"

Fran García tampoco se sorprendió de la oposición que realizó Perfumerías Avenida pese a contar con tan pocos efectivos: "Ya vimos el viernes contra Bembibre que a pesar de todas las bajas, fue un equipo supercompetitivo y ganó el partido de treinta. Tiene tres jugadoras interiores top a nivel europeo, acusaron la baja de Silvia Domínguez y de Andrea Vilaró, Carlie Samuelson ha hecho un gran Europeo con Gran Bretaña, y era un equipo de mucho nivel. En el primer cuarto nos sacaron prácticamente de la pista y llegamos a ir catorce puntos abajo. Hay que darle el valor y el mérito que tiene a la victoria, sobre todo con el comienzo de partido que hicimos".

El entrenador asturiano reconoció también que el Quesos El Pastor no defendió bien al principio: "Creo que salimos al partido un poco temerosas no estuvimos defensivamente a un buen nivel, en ataque ellas nos plantearon una zona 2-3 contra la cual todavía no hemos trabajado nada, pero ajustamos algunas cosas en ataque, y ya estuvimos algo mejor en el segundo cuarto aunque en cuanto a nivel defensivo, hasta el inicio del tercer cuarto no dimos el nivel que tenemos que dar ".

Fran García insistió ante los medios de comunicación que "este equipo está construído para defender y marcar un ritmo alto de partido y en cuanto pudimos implantar ese ritmo desde la defensa, ya se vio un equipo totalmente distinto en la segunda parte".

El entrenador del Quesos El Pastor aseguró que este es un título para disfrutarlo "con la prudencia que siempre hay que tener y viene bien para las jugadoras, para la moral, para el club también y a partir de mañana nos centraremos de nuevo en la preparación porque este capítulo ya pasó".

El Quesos El Pastor continuará su preparación jugando el miércoles un amistoso contra el ADBA en Avilés y el sábado en Pontevedra, contra el Arxil.

Fran García no quiere dar demasiada trascendencia a las tres victorias que ha encadenado su equipo en esta pretemporada porque "esto no es como empieza, sino como acaba y seguiremos con toda la humildad, con los pies en el suelo porque somos el segundo presupuesto más bajo en la Liga. Cada partido va a ser a cara de perro y los resultados ahora en pretemporada son secundarios y muchas veces no dicen absolutamente nada. Lo que hay que coger son buenas sensaciones que son las que estamos cogiendo ahora, quedarse en eso y seguir creciendo como equipo".

Fran García finalizó felicitándose por "la suerte de poder tener aquí a McPhee", la mejor ayer.