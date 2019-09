Octavio: "La Liga está muy difícil este año"

El capitán del Rutas del Vino, Octavio Magadán, reconoció ayer que estaba deseando comenzar ya la competición tras una larguísima pretemporada que acusan más los jugadores veteranos: "Desde el 1 de agosto trabajando, a los que ya tenemos una edad se nos hace muy larga la pretemporada y tenemos muchas ganas de competir -explicó el central leonés- y qué mejor forma de hacerlo que aquí, en casa".

Magadán asegura que el equipo ha cumplido la pretemporada mejor que otros años: "En otras pretemporadas nos costaba más arrancar, teníamos peores resultados y en esta, parece que va todo mejor, aunque miedo me da porque si otros años perdíamos y luego empezábamos la liga ganando, esperemos que no la liemos éste. No creo porque hemos entrenado bien, ha sido un mes y medio bastante intenso y de buen trabajo, tenemos muchas ganas y confianza para, en casa, que es donde tenemos que hacernos fuertes, conseguir los primeros dos puntos".

Octavio compara este equipo con el del pasado año asegurando que "la gente que ha venido nos va a ayudar mucho. Creo que hemos conseguido completar un poco más el equipo que el año pasado, aunque el sistema de juego va a ser el mismo pero vamos a intentar defender y correr más esta temporada. A ver si conseguimos darle ese punto de velocidad y de intensidad".

El jugador leonés asegura que el equipo no se ha marcado un objetivo claro porque "está muy difícil la liga este año. Ya lo veréis conforme vayan pasando los equipos. Se han reforzado mucho, hay presupuestos mucho más altos que los nuestros, los recién ascendidos han fichado a mucha gente de Asobal, Málaga y Córdoba, por ejemplo, que han hecho dos auténticos equipazos. Y si el año pasado estuvo la liga muy igualada, nosotros nos metimos en la fase de ascenso al final pero solo sacamos diez puntos al primer descendido. No puedo decir si vamos a luchar por arriba aunque sí quiero y espero que estemos en la pomada, pero soy consciente de que va a ser muy difícil". A título personal, Octavio reconoce que "se me ha hecho larga la pretemporada pero he trabajado bastante y ahora mismo, con la semana de descarga que hemos tenido, las sensaciones son bastante buenas y me encuentro muy bién físicamente, incluso mejor que el año pasado. Creo que estamos mejor físicamente que el año pasado".

Y respecto al rival de mañana, Amenábar, Octavio recuerda que nunca ha ganado en su casa pero espera que en el Angel Nieto "porque en casa somos favoritos y si no queremos tener problemas, en casa hay que ganar".