El Zamora hace balance con una deuda de 390.000 euros

La asamblea de socios del Zamora CF aprobó ayer las cuentas del primer año de gestión del Grupo Vivir que se saldaron con una inversión de 1.198.000 euros que generó un déficit de 577.000 euros, que fueron aportados en su mayoría por el Grupo Vivir "para que el equipo tuviera lo que tenía que tener", explicó uno de los nuevos gestores del club, Alfredo Ruiz, quien protagonizó la que seguramente será la última asamblea del club antes de constituirse en sociedad anónima deportiva con lo que pasará a tomar el mando el consejo de administración. Ruiz excusó la presencia del presidente ejecutivo, Víctor de Aldama por razones de trabajo. La deuda a 30 de junio fue de 390.000 euros, incluído el préstamo de Caja Rural de 40.000 euros.

El acto fue seguido por un escaso número de socios que no pusieron ningún inconveniente a las cuentas presentadas por los gestores. También asistió al acto el asesor jurídico que se encarga del proceso de conversión en SAD, el ex fútbolista José Lasa, quien no tuvo que intervenir ya que no hubo preguntas sobre ese asunto que condicionará el futuro del club.

La asamblea aprobó las cuentas de los dos últimos ejercicios una vez auditadas y las que corresponden a la pasada campaña arrojaron unos gastos totales de 1.198.000 euros. Alfredo Ruiz anunció también que el club ha contraído un préstamo de 40.694 euros con Caja Rural y en inversiones diversas (mejoras en el césped e instalaciones del Ruta de la Plata), se gastaron otros 60.000.

De esta forma, y dado que los ingresos tan sólo ascendieron a 681.381, el club generó un déficit de 577.690 euros aportados en su mayoría por el Grupo Vivir. "El Zamora puede decir que está al cien por cien al corriente de sus obligaciones con los jugadores y los trabajadores", y recordó que el número de empleados total del club asciende actualmente a más de medio centenar.

En cuanto al presupuesto para la temporada en la que ya nos encontramos, se ha reducido hasta los 980.000 euros, tras aplicar un importante ajuste que debe pasar, entre otras cosas, por el equilibrio presupuestario de la Escuela de Fútbol en la que se invertirán, como en el año pasado, 80.000 euros. La Escuela ha sido deficitaria este año aunque la directiva anunció que ya hay inscritos unos 175 niños que estarán a cargo de 33 profesores. Y anunció que se han firmado convenios con dos nuevos centros escolares de la ciudad y que se trabaja en coseguir varios patrocinadores para la Escuela.

El primer equipo costará 550.000 euros y los gastos de competición ascenderán a 675.000.

En el capítulo de ingresos, Alfredo Ruiz aseguró que el objetivo es alcanzar los 3.000 socios pues se han conseguido ya 2.545. En cuanto a los ingresos por taquillas se ha decidido mantener los precios del año pasado y se ha puesto una esperanza especial en la Copa del Rey ya que el Zamora se enfrentará a un equipo de Primera o de Segunda A.