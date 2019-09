Valentín abrió la lata de la que pudo ser una amplia goleada

El Real Burgos que prepara Daniel Santos llegó ayer a Zamora dispuesto a impedir desde el principio que el Zamora encontrase huecos en su entramado defensivo. Tan sólo Rodri Escudero parecía capaz de penetrar por su banda derecha y una acción suya sirvió para que Dani Hernández dispusiera de una buena oportunidad en el segundo palo, pero el zamorano estrelló el balón en el exterior de la red de la portería.

Había pasado más de un cuarto de hora sin que nada especial sucediese sobre el terreno de juego de un Ruta de la Plata que acusó el calendario festivo y registró ayer una discreta entrada que contrasta con el número de socios que ha superado ya el de la pasada campaña con unos 2.500. Tampoco Rubiato pudo aprevechar una buena asistencia de Hernández y el portero Ibai atrapó sin problemas el balón superada la ya media hora de juego, y en el minuto 39 era Escudero de nuevo el que proporcionaba un balón de oro a Dani que no acertó con la portería desde muy cerca. Estaba visto que el balón no quería entrar, como tampoco entró en un centro chut de Coque que tocó en un defensa y terminó en el larguero.

Movilla sabe que la Liga va a volver a ser muy disputada como ya lo fue la pasada, y no se pueden perder más puntos tontos como los que se dejó una semana antes el equipo en Burgos, y ayer no podía repetirse un empate no previsto. Si en la primera parte había apostado por un sistema atacante algo más estático, tras el descanso decidió apostar por la velocidad de Zotes y Valentín. Y los dos delanteros revolucionaron el Ruta de la Plata que despertaba del sopor de la primera parte. Zotes se fue "hasta la cocina" superando a todos los que le salieron al paso y dio el "pase de la muerte" a Dani, pero tampoco esta vez acertó el zurdo zamorano. Juanan lo intentó desde lejos y obligó a Ibai a realizar una buena parada en dos tiempos; y de nuevo Valentín llevó el peligro por la izquierda para que Dani firmase su enésima "cantada".

Era cuestión de paciencia, y el gol llegó en el minuto 63 en un balón largo que aprovechó Valentín para encarar a un defensa y al portero burgaleses que resbalaron y pusieron mucho más fácil el gol al delantero del Zamora CF.

No tardó ni tres minutos el segundo gol que firmó Carlos Ramos en un libre directo que lanzó por el exterior de la barrera para entrar pegado al poste lejos del alcance del portero.

Zotes siguió siendo el protagonista hasta el final de encuentro en una acción en la que fue derribado por el portero y en un lanzamiento que se envenenó y tuvo que sacarlo el portero in extremis.