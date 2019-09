David Movilla: "Este equipo tiene que transmitir mucho más"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, explicó al finalizar el partido en rueda de prensa que "esperábamos algo así del Burgos, pero no de mi equipo, sobre todo en la primera parte porque hemos estado muy lejos del nivel que esperábamos dar". De todas formas, Movilla puntualizó que "evidentemente, no esperábamos golear, porque los partidos los afrontamos desde el ganar, sabemos de la dificultad de los rivales y este equipo empató en Avila hace quince días contra un rival aspirante a ganar la Liga; no obstánte sí aspiramos a que el equipo de una mejor versión y hoy no ha transmitido en la primera parte lo que queremos, más allá de que estemos más o menos acertados. Entiendo que el equipo tiene que transmitir mucho más, conectar mucho más, y generar mucho más. Pese a todo, creo que hemos generado suficiente para llevarnos un marcador holgado, pero hemos tirado una primera parte en la fase ofensiva, y no estoy contento, en la segunda, sí creo que hemos hecho las cosas bastante mejor".

Por su parte, Daniel Santos, entrenador del Real Burgos reconoció que "hasta el minuto 70 hemos aguantado muy bien, hemos trabajado según lo que habíamos entrenado. Pero en el primer gol hemos tenido una desgracia doble, dos resbalones: del central primero, del portero después justo cuando iba a salir a tapar portería y eso nos ha condicionado". En el segundo gol marcado por Ramos en un lanzamiento de falta, el técnico burgalés aseguró que "está mal defendida, la barrera está mal puesta, la lanzó por fuera y entró. Hemos perdido por esos dos errores y por el empuje del Zamora que en la segunda parte ha puesto una marcha más, ha hecho dos cambios con jugadores muy rápidos arriba que nos han hecho mucho daño".

"Todos creemos que el Zamora es el máximo favorito del grupo VIII -añadió Santos- y creo que hay que darle tiempo. Les vi en Burgos contra el Promesas, llevaron el peso del partido y en una jugada desafortunada perdieron dos puntos. Hoy han dominado, sabíamos que iba a ser así, y creo que va a ir a más con el paso de las jornadas y pienso que es el claro favorito".