El tenista español Rafael Nadal parte como favorito para derrotar al italiano Matteo Berrettini en las semifinales del Abierto de Estados Unidos y clasificarse, así, para la final del Abierto de Estados Unidos, según los mercados de las principales casas de apuestas. El duelo entre Nadal, el exnúmero uno del mundo, y Berrettini, vigésimo cuarto, será el primero que tengan como profesionales, con el tenista español como gran favorito a conseguir la victoria. El resultado más probable es la victoria por 3 sets a 0 por parte de Nadal (1,54 euros), mientras que una eventual derrota del español por 3-2 alcanza los 16 euros.

El tenista español ha reconocido que pasó "momentos críticos" debido a los calambres y la deshidratación en su partido ante el argentino Diego Schwartzman en el US Open, pero aclaró que no fue "nada importante" y que espera estar a punto para afrontar las semifinales. "Ha sido un día duro con tanta humedad. Al final del segundo set y principios del tercero pase críticos momentos a nivel físico, pero me encuentro bien. No es nada importante", explicó Nadal nada más sellar una trabajada victoria en cuartos de final. "Estoy súper feliz por la forma en que acepté la situación", añadió el balear, que tuvo que pedir asistencia para recibir masajes en los brazos.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100